CONQUISTA

Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate no quintal; veja fotos

Atleta celebrou quando conseguiu a pista

Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:12

Rayssa Leal mostrou pista de skate Crédito: Reproduçaõ

A skatista Rayssa Leal realizou um sonho quando construiu uma pista de skate no quintal de casa. A própria atleta fez questão de registrar em sua lista pessoal de conquistas. Campeã mundial, medalhista olímpica e hoje uma das principais atletas do país, Rayssa transformou o desejo de infância em realidade ainda na adolescência, em um momento simbólico de sua trajetória.

A mansão onde a skatista vive com a família fica em sua cidade natal, Imperatriz, no Maranhão.

Quando mostrou o espaço pela primeira vez nas redes sociais, a atleta comemorou como quem risca um item importante da lista de objetivos de vida. “O melhor presente. Esse sorriso no meu rosto resume esse momento. Ter uma pista no quintal de casa era um dos meus maiores sonhos. Depois de alguns meses entre projeto, construção e ajuste, está aí o meu playground”, escreveu Rayssa, ao publicar imagens da pista pronta, em 2023.

Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate 1 de 7

Na mesma ocasião, ela destacou o significado pessoal do espaço, pensado também como um ambiente de convivência. “A diversão vai ficar ainda melhor, agora é só curtir com os amigos. Obrigada Deus, família e meus patrocinadores por terem feito parte na realização desse sonho. Mais uma conquista e 2023 está apenas começando”, completou. A pista tinha logo das marcas que a apoiavam, como Nike, Banco do Brasil e Monster.

Em 2021, a esportista também revelou alguns detalhes da casa onde vive, mostrando um pouco de seu espaço pessoal. Ao brincar com a legenda “Cansaço e fuso”, a skatista exibiu o quarto, que reflete seu estilo e gostos: a cama é decorada com lençóis, cobertor e fronha com estampas de animais da floresta, além de almofadas temáticas. O ambiente ainda traz referências à saga Harry Potter, como o símbolo da plataforma 9 ¾, as cores vinho e amarelo da Grifinória e quadros espalhados pelas paredes.

Sonho antigo que virou meta cumprida

A pista no quintal aparece oficialmente marcada como “concluída” na lista de sonhos organizada por Rayssa Leal às vésperas de completar 18 anos. A relação, divulgada pela revista Capricho no final do ano passado, reúne metas esportivas, profissionais e pessoais, e ajuda a dimensionar a velocidade com que a carreira da maranhense se consolidou.

10 sonhos que Rayssa Leal já realizou 1 de 10

Entre os sonhos já realizados, além da pista, estão a colaboração com a Nike, a participação em Jogos Olímpicos, a conquista de medalhas olímpicas e a presença no SLS Super Crown, principal competição do skate mundial. Fora das pistas, Rayssa também registrou como cumpridos objetivos como concluir o ensino médio em Imperatriz (MA), inspirar meninas por meio de sua trajetória e realizar desejos pessoais, como ir a um show do cantor João Gomes.

18 anos

Rayssa Leal completou 18 anos em janeiro, deixando para trás a imagem da “fadinha” que encantou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, quando, aos 13 anos, conquistou a medalha de prata e se tornou a atleta mais jovem do país a subir ao pódio olímpico.

Desde então, a carreira só cresceu. No currículo, acumulam-se títulos de peso, como o bicampeonato do X Games, conquistas no Mundial da World Skate, o tetracampeonato da SLS e o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023. Em Paris 2024, Rayssa voltou ao pódio olímpico com a medalha de bronze, em um contexto de maior pressão e cobrança.

Hoje, TOP 2 do ranking mundial feminino do skate street, embaixadora da Louis Vuitton e atleta da Nike, Rayssa vive uma fase de amadurecimento dentro e fora das pistas. A casa, que abriga a pista dos sonhos, também revela um pouco dessa transição.

Atleta e aluna

Os gostos pessoais dividem espaço com a disciplina de atleta de alto rendimento. Mesmo com a agenda cheia, Rayssa concluiu o ensino médio no fim de 2025 e foi oradora da turma. Às portas da vida adulta, ela também já projeta novas experiências, como tirar a carteira de motorista. “Saber dirigir eu já sei, mas quero tirar a carta para poder dirigir de verdade”, afirmou em entrevista à Capricho.