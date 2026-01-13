Acesse sua conta
Bahia de Feira x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:02

Bahia x Jequié pela 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026
Bahia x Jequié pela 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia de Feira e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia de Feira x Bahia ao vivo

A partida entre Bahia de Feira e Bahia terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta), pelo canal da TVE no YouTube e pela TV Bahêa (YouTube).

Bahia de Feira

O Bahia de Feira estreou no Campeonato Baiano com um empate sem gols diante da Juazeirense. Recém-promovido, o Tremendão aposta no fator casa para buscar sua primeira vitória na competição e se firmar entre os principais clubes do estado.

Bahia

O Bahia vem embalado após vencer o Jequié por 4x2 na estreia, com grande destaque para o atacante Ruan Pablo, autor de dois gols. Com uma equipe alternativa formada majoritariamente por atletas da base, o Tricolor de Aço busca o segundo triunfo consecutivo sob o comando de Rogério Ceni.

Prováveis escalações de Bahia de Feira x Bahia

Bahia: João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende (Sidney), Jota, Pedrinho (David Martins); Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo. Técnico: Rogério Ceni.

Bahia de Feira: Milton; Dodô, Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Jr. Santos e Arthur; Lucas Santos, Ronan e Palácios. Técnico: João Carlos.

Ficha do Jogo

  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: 2ª rodada
  • Data: Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h15 (de Brasília)
  • Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana – BA
  • Onde assistir: TVE (TV aberta), TVE (YouTube) e TV Bahêa (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Nogueira Prado
  • Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira

Tags:

Bahia Baianão

