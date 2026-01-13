Acesse sua conta
Quarta 'Corrida do Bahêa' ganha data; saiba como participar do evento

Tanto a partida quanto a chegada acontecerão na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:49

4ª Corrida do Bahêa tem data marcada para maio
4ª Corrida do Bahêa tem data marcada para maio Crédito: Divulgação

A Nação Tricolor já tem data marcada para pintar as ruas de Salvador de azul, vermelho e branco. A organização da 4ª Corrida do Bahêa confirmou oficialmente a realização do evento para o dia 03 de maio (domingo). A prova terá largada às 6h da manhã e promete um cenário especial: tanto a partida quanto a chegada acontecerão na Arena Fonte Nova.

O evento, que já se consolidou como uma das maiores corridas de rua do Norte-Nordeste, reunindo 11 mil participantes na última edição, demonstra a força da torcida também fora das arquibancadas. Antes mesmo da abertura oficial do primeiro lote, 1,5 mil vagas promocionais foram preenchidas em menos de três horas.

Agora, as inscrições para o 1º lote estão oficialmente abertas e podem ser realizadas através do site corridasdobahea.com.br.

Percursos e categorias

Mantendo a tradição das edições anteriores, a prova será dividida em dois percursos: 5km e 10km. A organização premiará os melhores colocados nas categorias Geral, Associado, PcD (Pessoa com Deficiência) e Elite. A inscrição garante ao corredor um kit completo contendo:

  • Camisa temática;
  • Número de peito personalizado;
  • Chip descartável;
  • Sacola com brindes;
  • Medalha de participação (pós-prova).

A realização do evento é uma parceria entre o Esporte Clube Bahia (Associação) e a Oquei Entretenimento, com direção técnica de Felipe ‘Chokito’, da Runners Club de Corrida.

Valores e desconto para sócios

Os valores do primeiro lote variam de acordo com a categoria. O destaque fica para o associado Bahêa Raiz, que possui 20% de desconto automático ao inserir o CPF no ato da compra, reduzindo o valor da inscrição de R$ 140 para R$ 112. Confira a tabela de preços do 1º Lote:

  • Público Geral - R$ 140,00 
  • Associado Bahêa Raiz - R$ 112,00*
  • Idoso (60+) - R$ 110,00
  • PCD - R$ 110,00 

*Desconto de 20% aplicado no CPF.

