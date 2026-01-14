Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Alejo Veliz? Saiba quem é o centroavante argentino que negocia com o Bahia

Atacante que pertence ao Tottenham, da Inglaterra, foi campeão argentino com o Rosário Central

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:12

Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz Crédito: Divulgação/Rosario Central

O Bahia está negociando a contratação do centroavante argentino Alejo Veliz, de 22 anos. O atleta pertence ao Tottenham, da Inglaterra, e está emprestado ao Rosário Central, da Argentina, até o meio deste ano. A negociação é considerada complexa por envolver três clubes, mas o desejo da direção tricolor é concretizar a compra do jogador nos próximos dias. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo CORREIO.

Pelo Rosário Central, o atacante terminou a última temporada com cinco gols marcados e uma assistência concedida na primeira divisão da Argentina. O atleta, inclusive, foi campeão com o time ao final da última temporada. Apesar do Rosário não ter vencido nem a Apertura e nem a Clausura, a equipe foi considerada campeã argentina pela soma de pontos nos dois torneios. Ou seja, a Argentina teve três campeões nacionais em 2025.

Saiba quem é Alejo Veliz, centroavante argentino que negocia com o Bahia

Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
1 de 5
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central

Essa não é a primeira vez que o Bahia vai atrás do jogador. O centroavante foi alvo do clube no fim de 2022. Após a confirmação da parceria com o Grupo City, o Esquadrão fez uma proposta de R$ 16 milhões para contratar o jogador. Na época, o Rosário Central recusou a oferta e decidiu manter o atleta no elenco por mais seis meses de olho na janela de transferências para a Europa.

Natural de Gödeken, na Argentina, essa será a primeira vez que o centroavante pode defender uma equipe sul-americana diferente do Rosário Central, clube que o revelou. Alejo fez sua estreia como profissional na equipe azul e amarela em 2021, quando entrou em campo cinco vezes. Nas duas temporadas seguintes, ganhou mais minutagem e fez mais 58 aparições pelo clube do coração, marcando 19 gols no período.

LEIA MAIS 

Nova atacante do Bahia celebra chegada e projeta temporada: 'Ganhar títulos com essa camisa pesada'

CBF detalha as oito primeiras rodadas do Brasileirão: veja datas e horários dos jogos do Bahia

Bahia encara o Bahia de Feira no Campeonato Baiano para vencer primeira fora de casa

Bahia de Feira x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Novo reforço do Bahia é regularizado e já pode estrear pelo clube

O destaque na Argentina chamou a atenção do Tottenham, da Inglaterra, que buscava um substituto para a saída do ídolo Harry Kane e foi ao mercado em busca de centroavantes. Uma dessas opções contratadas pelo clube europeu foi justamente Alejo Veliz, que foi usado apenas oito vezes no time e anotou um tento. Na mesma temporada, foi emprestado ao Sevilla, da Espanha, e também conseguiu poucos minutos.

Em 2025, ainda defendeu o Espanyol antes de voltar para seu país de origem. Apesar de ter conseguido sequência em campo, com 29 partidas, marcou em somente duas partidas. Em uma delas, contra o San Tirso SD na Copa do Rey, saiu de campo com três gols marcados. Caso a negociação se concretize, o jogador de 1,86 m teria a concorrência de Willian José na disputa pela posição de centroavante titular do Bahia.

Mais recentes

Imagem - Hotel, miniestádio e museu: saiba como será o novo complexo do Flamengo

Hotel, miniestádio e museu: saiba como será o novo complexo do Flamengo
Imagem - Vitória anuncia renovação de lateral esquerdo Ramon até o fim de 2026

Vitória anuncia renovação de lateral esquerdo Ramon até o fim de 2026
Imagem - Nova atacante do Bahia celebra chegada e projeta temporada: 'Ganhar títulos com essa camisa pesada'

Nova atacante do Bahia celebra chegada e projeta temporada: 'Ganhar títulos com essa camisa pesada'

MAIS LIDAS

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
01

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
03

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D

Imagem - Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)
04

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)