NOVO 9?

Quem é Alejo Veliz? Saiba quem é o centroavante argentino que negocia com o Bahia

Atacante que pertence ao Tottenham, da Inglaterra, foi campeão argentino com o Rosário Central

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:12

Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz Crédito: Divulgação/Rosario Central

O Bahia está negociando a contratação do centroavante argentino Alejo Veliz, de 22 anos. O atleta pertence ao Tottenham, da Inglaterra, e está emprestado ao Rosário Central, da Argentina, até o meio deste ano. A negociação é considerada complexa por envolver três clubes, mas o desejo da direção tricolor é concretizar a compra do jogador nos próximos dias. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo CORREIO.

Pelo Rosário Central, o atacante terminou a última temporada com cinco gols marcados e uma assistência concedida na primeira divisão da Argentina. O atleta, inclusive, foi campeão com o time ao final da última temporada. Apesar do Rosário não ter vencido nem a Apertura e nem a Clausura, a equipe foi considerada campeã argentina pela soma de pontos nos dois torneios. Ou seja, a Argentina teve três campeões nacionais em 2025.

Essa não é a primeira vez que o Bahia vai atrás do jogador. O centroavante foi alvo do clube no fim de 2022. Após a confirmação da parceria com o Grupo City, o Esquadrão fez uma proposta de R$ 16 milhões para contratar o jogador. Na época, o Rosário Central recusou a oferta e decidiu manter o atleta no elenco por mais seis meses de olho na janela de transferências para a Europa.

Natural de Gödeken, na Argentina, essa será a primeira vez que o centroavante pode defender uma equipe sul-americana diferente do Rosário Central, clube que o revelou. Alejo fez sua estreia como profissional na equipe azul e amarela em 2021, quando entrou em campo cinco vezes. Nas duas temporadas seguintes, ganhou mais minutagem e fez mais 58 aparições pelo clube do coração, marcando 19 gols no período.

O destaque na Argentina chamou a atenção do Tottenham, da Inglaterra, que buscava um substituto para a saída do ídolo Harry Kane e foi ao mercado em busca de centroavantes. Uma dessas opções contratadas pelo clube europeu foi justamente Alejo Veliz, que foi usado apenas oito vezes no time e anotou um tento. Na mesma temporada, foi emprestado ao Sevilla, da Espanha, e também conseguiu poucos minutos.