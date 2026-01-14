Nova atacante do Bahia celebra chegada e projeta temporada: 'Ganhar títulos com essa camisa pesada'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:37
Anunciada na última semana, a atacante Taty Senna foi oficialmente apresentada pelo Bahia nesta terça-feira (13), no CT Evaristo de Macedo. Aos 29 anos, ela atuou pelo São Paulo na última temporada, marcando um gol em dez jogos disputados entre Brasileirão, Libertadores e Paulista.
Natural de Salvador, a atacante afirmou que ficar perto da família foi um dos fatores que motivou o acerto com as Mulheres de Aço, além do desejo de trabalhar com o técnico Felipe Freitas, que tem feito campanhas históricas com o clube.
“O Bahia é um grande clube, com grandes ambições e qualquer atleta profissional busca por times assim. Quando o Felipe me procurou e falou dos objetivos do clube, eu fiquei muito empolgada, além de também estar perto de casa, foram coisas que influenciaram minha vinda para cá”, comenta.
Com carreira construída na Europa, tendo atuado na Itália, Hungria e Portugal, Taty Senna também pontuou como atua dentro de campo e a posição preferida para contribuir com a equipe: “Do meio para frente eu jogo em qualquer posição. Sempre vou tentar ajudar minhas companheiras e o time da melhor forma. Não tenho uma posição fixa, só espero ajudar e contribuir para dar o melhor em busca dos nossos objetivos”.
Vivendo a primeira experiência no Bahia, a atacante se declarou animada com a chegada, estrutura e contato com as companheiras de elenco, também elogiando a comissão técnica encabeçada por Felipe Freitas.
“Eu conhecia algumas atletas, tanto como companheiras como adversárias. Eu fiquei surpresa com a temporada passada do Bahia e agora conhecendo o trabalho do Felipe é muito bacana acompanhar o processo de como ele colocou o clube onde merece. O Bahia tem uma grande torcida, é um grande clube e merece estar em lugares de destaque. Espero ganhar títulos com essa camisa extremamente pesada”, finaliza Taty Senna.
Nesta temporada, o Bahia disputa o Brasileirão A1, a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano. Desde o início de janeiro, a equipe realiza a pré-temporada visando a estreia no nacional, em fevereiro.