NA LIDERANÇA

Sem sustos, Bahia vence Bahia de Feira por 3x0 no Campeonato Baiano

Rezende abriu o placar para o Bahia, enquanto Dell e Erick ampliaram a vantagem

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 21:07

Rezende abriu o placar para o Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em duelo de xarás, naquele famoso confronto entre interior e capital, Bahia e Bahia de Feira se enfrentaram nesta quarta-feira (14) e o tricolor que saiu com o triunfo foi o time da capital. O Esquadrão de Aço venceu o Tremendão por 3x0 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. Rezende abriu o placar para o Bahia, enquanto Dell e Erick ampliaram a vantagem.

Apesar de uma dificuldade inicial imposta pelos mandantes, a partida como um todo foi dominada pelo time da capital. Assim que o primeiro gol saiu, as diferenças entre os dois times se tornou mais evidente. Os comandados de Rogério Ceni envolveram os adversários e empilharam chances perigosas, assim como o Bahia de Feira também contou com oportunidades de marcar. No fim, venceu quem aproveitou melhor as oportunidades criadas.

Veja como foi Bahia x Bahia de Feira, pela 2ª rodada do Baianão 1 de 5

Com o resultado, o Tricolor soma mais três pontos na tabela de classificação, chega aos seis e mantém a liderança da competição estadual. Ainda com um time mesclado, o Bahia volta a campo no próximo sábado (17), quando volta a Salvador para receber o Galícia na Arena Fonte Nova. A partida começa às 16h.

O JOGO

Quando a bola rolou, os donos da casa resolveram incomodar o time da capital. Logo na saída de bola, o Esquadrão perdeu a bola e só não viu o erro se tornar algo pior pela recuperação de Luiz Gustavo. O lance foi o primeiro de uma sequência de investidas do Tremendão, que pecou nas decisões de seus jogadores no último terço do campo.

Aproveitar um momento de desconcentração do adversário era a oportunidade perfeita dos mandantes surpreenderem. Porém, passados os primeiros minutos, o Bahia foi se estabelecendo em campo, com aquela constante troca de passes característica do time de Rogério Ceni. Quando o time entrou em campo, de fato, veio rapidamente a primeira grande chance do jogo. Após erro na saída de bola, David Martins aproveitou e chutou, mas viu seu gol ser impedido pelo zagueiro Matheus Vítor.

Se o time encontrava dificuldades de encaixar as jogadas, o talento individual é sempre muito bem vindo. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o volante Rezende recebeu a bola perto da área, girou o corpo e mandou um chutaço de lá mesmo. A bola não perdeu força, nem velocidade, e morreu no fundo das redes do goleiro Milton, que até tentou impedir o placar de ser aberto, mas não foi suficiente.

O jogo seguiu e ambos os clubes mostraram que queriam balançar as redes. No entanto, foi novamente o Bahia que conseguiu o feito. Na faixa dos 40 minutos do confronto, Ruan Pablo recebeu de fora da área e emendou mais um chutaço. O goleiro Milton defendeu a finalização, mas deu o rebote nos pés de Dell, que não teve pena e só completou para ampliar o placar e marcar pela primeira vez como profissional.

A segunda etapa começou da mesma forma que os primeiros 45 minutos acabaram. O Esquadrão de Aço, cada vez mais confortável em campo, explorava os espaços no sistema defensivo do Bahia de Feira para criar chances de gol. Defensivamente, o time de Ceni estava bem postado em campo, o que dificultou qualquer tentativa dos donos da casa em diminuir o prejuízo.

Superior em campo, as substituições foram sendo realizadas para oportunizar novos jogadores, como Pedrinho, Lyan e Caio Suassuna. Além do trio, o volante Erick e o meia Michel Araújo foram mais dois atletas dos profissionais que ganharam mais minutos em campo. Com as cinco modificações, o Tricolor continuou produzindo ofensivamente, mas o número de chances perigosas diminuiu.

Essa diminuição no ritmo era natural, mas não significou que o Esquadrão não queria mais tentar jogar. Aos 41 minutos, Erick chamou a responsabilidade, tabelou com Zé Guilherme e seguiu sozinho pelo campo. O volante emendou o chute colocado de fora da área e venceu o goleiro do Tremendão para dar números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

Bahia de Feira 0 x 3 Bahia - 2ª rodada do Campeonato Baiano 2026

Bahia de Feira: Milton; Dodô (Marquinho Carioca), Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Peterson (Brendon) e Jr. Santos (Arthur Martins); Lucas Santos (Juan Palacios), Ronan e Vitinho. Técnico: João Carlos.

Bahia: João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende (Erick), Jota (Pedrinho) e David Martins (Michel Araújo); Kauê Furquim, Dell (Caio Suassuna) e Ruan Pablo (Lyan). Técnico: Rogério Ceni.

Estádio: Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Gols: Rezende, aos 17, e Dell, aos 40 minutos do primeiro tempo; Erick, aos 41 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: David Martins, Jota, Rezende, Caio Suassuna (Bahia); Lucas Santos, Jr. Santos, Wellington, Juan Palacios, Brendon (Bahia de Feira)