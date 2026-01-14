PRIMEIRO DE MUITOS

Joia do Bahia, Dell celebra primeiro gol como profissional: 'Nunca vou esquecer'

Jovem centroavante de 17 anos marcou o segundo gol do Esquadrão no confronto contra o Bahia de Feira

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 21:19

Bahia x Bahia de Feira - 2ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em duelo de xarás, Bahia e Bahia de Feira se enfrentaram nesta quarta-feira (14) e o tricolor que saiu com o triunfo foi o time da capital. O Esquadrão de Aço venceu o Tremendão por 3x0 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. O destaque ficou para o centroavante Dell, de 17 anos, que marcou seu primeiro gol como profissional e celebrou a conquista pessoal, além do resultado dentro de campo.

"Eu sempre gosto de agradecer a Deus por esse momento abençoado. Graças a Deus, nessa data tão especial, meu primeiro gol como profissional saiu. É muito importante isso para a carreira, esse prêmio também é muito importante. Pode ter certeza que eu vou olhar para ele todos os dias e vou me lembrar desse dia, nunca vou esquecer. Só que eu acho que é manter os pés no chão agora e continuar trabalhando. Já pensar no próximo jogo e seguir o campeonato, não tem muito segredo, não tem muito o que falar. É trabalhar e continuar com a mesma humildade de sempre", disse o atacante.

O gol do jovem centroavante saiu na faixa dos 40 minutos do confronto. Ruan Pablo recebeu de fora da área e um chute forte em direção ao gol. O goleiro Milton defendeu a finalização, mas deu o rebote nos pés de Dell, que não teve pena e só completou para ampliar o placar e marcar pela primeira vez como profissional.

Apesar de uma dificuldade inicial imposta pelos mandantes, a partida como um todo foi dominada pelo time da capital. Assim que o primeiro gol saiu, as diferenças entre os dois times se tornou mais evidente. Os comandados de Rogério Ceni envolveram os adversários e empilharam chances perigosas, assim como o Bahia de Feira também contou com oportunidades de marcar. No fim, venceu quem aproveitou melhor as oportunidades criadas.