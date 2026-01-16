OPORTUNIDADE

Bahia Associação abre inscrições gratuitas para seletivas de basquete e vôlei; veja como participar

Avaliações serão realizadas no dia 24, com vagas para atletas do masculino e feminino em diferentes faixas etárias.

Miro Palma

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:00

Tricolor vai selecionar novos atletas Crédito: Junior Ribeiro/EC Bahia Associação

Em busca de novos talentos, o Bahia Associação irá promover, no próximo dia 24, um sábado, suas primeiras seletivas para as equipes de basquete e vôlei. As avaliações do basquete serão destinadas exclusivamente ao público masculino nascido entre 2003 e 2007, e irão ocorrer a partir das 8h30, na Adelba, no bairro de Patamares, em Salvador. As do vôlei, por sua vez, serão voltadas apenas ao público feminino nascido entre 2009 e 2013, e irão ocorrer a partir das 8h, no Colégio Perfil, parceiro tricolor na modalidade, em Lauro de Freitas.

Para participar, os interessados devem realizar, até o dia 22, inscrição gratuita por meio dos sites https://bit.ly/seletivabasqueteecb e https://bit.ly/seletivavoleiecb. No dia das seletivas, 24, é necessário levar documento oficial com foto e material de jogo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 48 98808-6397 (técnico de basquete Marcelo Martins) e 71 99903-4452 (técnico de vôlei José Paranhos).

SERVIÇO:

Seletiva de basquete do Bahia

* Masculino, nascidos entre 2003 e 2007

* 24 de janeiro (sábado), a partir das 8h30

* Adelba Salvador, em Patamares

* Levar documento oficial com foto e material de jogo, incluindo uma camisa branca ou cinza e uma camisa azul

* Chegar 30 minutos antes

Seletiva de vôlei do Bahia

* Feminino, nascidas entre 2009 e 2013

* 24 de janeiro (sábado), das 8h às 11h (2012 e 2013) e das 14h às 17h (2009, 2010 e 2011)

* Colégio Perfil, em Lauro de Freitas

* Levar documento oficial com foto e material de jogo