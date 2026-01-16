Acesse sua conta
Dupla de gringos do Bahia avança na recuperação de lesões e já trabalha no gramado

Uruguaio Kike Olivera e argentino Sanabria avançaram no tratamento e participaram de atividades físicas e técnicas na Cidade Tricolor

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:16

O elenco do Bahia recebeu boas notícias durante o treino da última quinta-feira (17). O uruguaio Kike Olivera e o argentino Sanabria avançaram na recuperação de suas respectivas lesões e já voltaram a realizar atividades físicas e técnicas no gramado do CT Evaristo de Macedo.

Recém-contratado, Kike Olivera se recupera de uma torção no tornozelo sofrida durante as férias, enquanto Sanabria trata uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, ocorrida no fim de outubro. A expectativa interna é que os dois atletas estejam à disposição da comissão técnica para a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 29, às 20h30, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Enquanto isso, o Tricolor segue com a agenda cheia no Campeonato Baiano. A equipe tem três compromissos pela competição antes do início do Brasileirão, sendo o primeiro já neste sábado (17), diante do Galícia, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Na quinta-feira, enquanto Kike e Sanabria realizavam trabalhos específicos, o time alternativo, que venceu o Bahia de Feira, se reapresentou e iniciou a preparação para a próxima rodada. Os jogadores que não atuaram como titulares no último jogo treinaram sob o comando de Rogério Ceni, assim como parte do elenco principal, que está em pré-temporada desde o dia 5.

Na manhã desta sexta-feira (16), Kike e Sanabria voltaram a realizar atividades físicas e técnicas no gramado, enquanto o restante do elenco, dividido em dois grupos, finalizou a preparação para a partida de amanhã. Como explicado pelo técnico Rogério Ceni, alguns jogadores do time principal devem ter minutos contra o Granadeiro, para que possam ganhar ritmo de jogo antes do início do Brasileirão.

