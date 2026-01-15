Acesse sua conta
Time principal no Baianão? Rogério Ceni dá pistas sobre o futuro do elenco do Bahia

Alguns titulares devem entrar em campo contr o Galícia, nesta sábado (17)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:01

Rogério Ceni comanda tr
Rogério Ceni comanda tr Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mesmo utilizando um time alternativo, formado majoritariamente por meninos da base, o Bahia está nadando de braçada no Campeonato Baiano. A equipe lidera o certame com dois triunfos em dois jogos e tem o melhor ataque da competição, com sete bolas na rede.

E são justamente os garotos, especialmente no setor ofensivo, que mais vêm chamando a atenção do técnico Rogério Ceni. Ruan Pablo já marcou dois gols, Dell também balançou as redes, enquanto Kauê Furquim apresentou bom desempenho nas duas partidas.

“A maior surpresa para mim é a intensidade que eles empregam. Tudo bem que eles vinham treinando, Ruan Pablo e Dell com muito ritmo da Seleção. Me surpreende muito a entrega sem bola do Dell. O Kauê aguentou 90 minutos nos dois jogos, e jogando. Não tem medo de cara feia, volta, recompõe. Eu achava que eles entregariam, mas estão entregando mais do que eu esperava neste início de competição”, destacou Rogério Ceni em coletiva após o triunfo contra o Bahia de Feira.

Veja como foi Bahia x Bahia de Feira, pela 2ª rodada do Baianão

Um pouco mais experientes, mas ainda jovens, atletas da linha defensiva como Fredi, Luiz Gustavo e Marcos Victor também ganharam elogios do treinador.

“Houve um elogio ao time como um todo, principalmente à defesa, que saiu sem ser vazada. O Luiz fez um jogo muito superior ao último, em que não tinha ido tão bem. A troca no meio do jogo entre Marcos Victor e Fredi, que está há mais tempo treinando, trouxe mais segurança nesse sentido”, ressaltou o comandante tricolor.

Além dos garotos que vêm roubando os holofotes, alguns atletas mais experientes também receberam elogios de Ceni, entre eles os volantes Erick e Rezende. Trazendo mais bagagem ao grupo, foram importantes na construção do 3x0 contra o Tremendão, especialmente ao arriscar chutes de fora da área diante da retranca adversária, que acabaram se transformando em gols.

“Erick se lesionou no ano passado, então tenho aproximado ele dos meninos. Hoje fiz algumas trocas, como Gabriel por Kanu e Michel por Nestor, com o objetivo de dar ritmo a esses jogadores. O Rezende fez um belo gol, o Erick também. O Bahia de Feira se defendeu com uma linha muito baixa, então tivemos espaço para chutar de fora da área”, analisou Ceni.

Mas, se o Bahia já está sobrando no Baianão, a tendência é que a diferença do Esquadrão para os demais aumente ainda mais. Isso porque Ceni explicou que, a partir do próximo compromisso na competição, contra o Galícia, neste sábado (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, mais jogadores do time principal estarão em campo.

“Nesse sábado vamos ter muitos retornos da equipe principal junto com esses jogadores daqui. Temos que dar ritmo. Que os jovens tenham como exemplo os atletas do profissional e que os do profissional olhem que sempre há jogadores jovens querendo disputar espaço. É o esporte coletivo mais individual que existe. Cada um quer o seu lugar, e eles estão lutando para conquistar o reconhecimento do torcedor”, concluiu o treinador.

