'Jogo duro, mas vamos buscar o triunfo', projeta volante do Bahia sobre primeiro Ba-Vi do ano

Nico Azevedo destacou a importância do equilíbrio emocional para o clássico de domingo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:07

Nico Acevedo antecipou clima do clássico Ba-Vi
Nico Acevedo antecipou clima do clássico Ba-Vi Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

O primeiro clássico Ba-Vi da temporada já está no radar do Bahia, mas o discurso no Esquadrão é de cautela. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (19), o volante Nico Azevedo comentou sobre a expectativa para o duelo de domingo (25) contra o Vitória. Embora reconheça a importância do confronto, o jogador enfatizou a necessidade de foco total no jogo contra o Barcelona de Ilhéus, que vale a liderança no estadual.

Ao ser questionado sobre a importância do equilíbrio emocional e da concentração tática para o clássico, Nico foi direto. "Sim, é uma partida importante, é um clássico. Mas primeiro temos um jogo na terça importante também. Vamos passo a passo", declarou o meio-campista.

Apesar da cautela, o uruguaio não escondeu o desejo de triunfo no domingo. "Depois [do jogo de terça], vamos nos preparar e ir com tudo. Sabemos que vai ser um jogo duro, mas vamos buscar o triunfo", completou.

Vivendo um bom momento na temporada, com o Bahia acumulando três triunfos em três jogos, Nico atribuiu a boa fase à intensidade dos treinamentos comandados pelo técnico Rogério Ceni. Segundo o atleta, o foco na “capacidade aeróbica e na pressão alta” tem sido o diferencial para o desempenho físico do elenco.

"Eu creio que a equipe está muito bem. Os treinamentos que o Rogério tem planejado são mais intensos, para na hora de pressionar termos mais capacidade aeróbica e força", avaliou Nico, destacando também que se sente bem individualmente.

Sobre a disputa pela titularidade, especialmente com o retorno de peças importantes como Caio Alexandre, Nico manteve o discurso de trabalho duro. Tendo terminado a última temporada com destaque, ele reforçou que a qualidade do elenco exige aproveitamento máximo das oportunidades. "Sabemos que temos um elenco com muitos jogadores bons, na posição de meio também. É trabalhar e, se tiver a oportunidade, vou aproveitar ao máximo".

O volante também comentou sobre a chegada dos gringos Kike Olivera e Román Gómez, destacando a rápida adaptação da dupla e o ambiente acolhedor do grupo. "São duas pessoas incríveis. Recebemos muito bem, sabemos que vão agregar muito à equipe", disse.

Ao projetar o restante de 2026, Nico Azevedo não fugiu da responsabilidade de brigar por taças. Além de metas individuais de participar mais ofensivamente com gols, o foco principal segue sendo o coletivo. "Todos os campeonatos que vamos disputar este ano, vamos fazer todo o possível para sermos campeões", finalizou.

