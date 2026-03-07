META ESTABELECIDA

Ex-Bahia projeta título da Copa do Nordeste por time sergipano: ‘Seria muito especial’

Em 2026, o experiente jogador poderá levantar o seu sétimo título estadual

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de março de 2026 às 07:00

Volante Bruno Silva sonha com a Copa do Nordeste Crédito: Sergio Luis/Confiança

Ex-jogador do Bahia, o volante Bruno Silva se prepara para a decisão do Campeonato Sergipano contra o Sergipe. Em 2026, o experiente jogador poderá levantar o seu sétimo título estadual. No entanto, o meio-campista também sonha com a conquista da Copa do Nordeste, pelo Confiança. A primeira partida entre os rivais acontece neste sábado, às 16h, no estádio Batistão.

Quando se enfrentaram na primeira fase, o Sergipe levou a melhor e superou o Confiança por 1x0. Bruno Silva espera que aquela partida sirva de lição para o time azul e branco levar a melhor contra o adversário e conseguir levantar o caneco sergipano.

“É um clássico e precisamos ter atenção máxima. Corrigimos alguns erros que cometemos, inclusive naquela partida que fomos derrotados na primeira fase. Chegou uma nova comissão técnica recentemente e isso motivou a todos do elenco. Eu, particularmente, estou bastante entusiasmado para essa final. Quero contribuir com a minha experiência e tenho passado aos jogadores mais jovens que em jogos assim: o detalhe faz a diferença”, declarou Bruno Silva.

O segundo duelo entre Confiança e Sergipe será no próximo no dia 14 de março no mesmo estádio. Além dos títulos estaduais, Bruno Silva também tem títulos do interior de São Paulo (Ponte Preta) e Minas Gerais (Tombense). Com uma carreira tão vitoriosa, ele almeja o primeiro título no Nordeste após bater na trave quando vestiu as cores do Bahia.

“Estou totalmente adaptado ao estado de Sergipe e seria muito especial colocar na minha trajetória profissional um título numa região tão importante do Brasil. Meu foco tem sido grande nos últimos dias, pois queremos celebrar com a nossa torcida mais um título estadual do Confiança”, finalizou.

Com passagem pelo Bahia entre 2009 e 2010, Bruno Silva disputou 35 partidas pelo clube baiano e marcou um gol. Ao longo da carreira, acumulou experiências na elite do futebol nacional por equipes como Botafogo, Cruzeiro, Athletico Paranaense, Fluminense, Internacional, Avaí e Ponte Preta.

O auge técnico do volante ocorreu em 2017, quando se destacou pelo Botafogo, foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro e ajudou o clube a alcançar as quartas de final da Copa Libertadores. No ano seguinte, atuando pelo Cruzeiro, conquistou o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil.