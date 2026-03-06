Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Relembre como foi a última final única disputada entre Bahia e Vitória

Tricolor se sagrou campeão do estadual após superar o Leão de virada

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:00

Gol de Osni em Bahia 2 x 1 Vitória, pela final do Campeonato Baiano de 1981
Gol de Osni em Bahia 2 x 1 Vitória, pela final do Campeonato Baiano de 1981 Crédito: Sonia/ Arquivo Correio

Há quem prefira as finais com ida e volta e há aqueles que gostam da emoção de decidir quem será o campeão de uma competição em apenas 90 minutos. Independente da opinião, o vencedor do Campeonato Baiano de 2026 vai ficar entre Bahia e Vitória, em um clássico que não decide o torneio em uma final única há 45 anos, quando o tricolor saiu do campo da Fonte Nova com a taça na mão e o sorriso de campeão.

Em 1981, o regulamento do Baianão tinha duas etapas para cada um de seus dois turnos, com grupos e triangulares que, no final, decidiram o campeão e o vice-campeão de cada um dos turnos. Ao final, os quatro times com mais pontos se enfrentavam para ver qual seria o confronto da final única.

Ba-Vis históricos carregam tabus para Bahia e Vitória

Bahia venceu o Vitória por 2x1 em 1989 por Margarida Neide/Arquivo CORREIO
Torcedores do Vitória após derrota no Ba-Vi em 1989 por Margarida Neide/Arquivo CORREIO
Em 2002, o Vitória venceu o Ba-Vi do Brasileirão por 1x0 por Welton Araújo/Arquivo CORREIO
Robson perdeu um pênalti na derrota do Bahia para o Vitória em 2002 por Alberto Coutinho/Arquivo CORREIO
Vitória venceu o Bahia por 1x0 em 2002 por Welton Araújo/Arquivo CORREIO
Último Ba-Vi vencido pelo Vitória na Série A aconteceu em 2014 por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
1 de 6
Bahia venceu o Vitória por 2x1 em 1989 por Margarida Neide/Arquivo CORREIO

Após o Bahia empatar em 2x2 com a Catuense, garantiu sua vaga na decisão. O Vitória perdeu por 2x1 para o Leônico, que empatou em pontos com o rubro-negro e forçou um segundo jogo. Nessa época, as vitórias valiam apenas dois pontos. O Leão da Barra, então, garantiu o Ba-Vi ao vencer o segundo confronto por 1x0.

Com passagens marcantes por Vitória e Bahia, o ex-atacante Osni lembrou daquela final e destacou como a partida foi decidida nos mínimos detalhes. “Foi um jogo difícil. Lembro que, no início da partida, Xaxá, ele era cabeça quente, deu-lhe uma pancada em Gilson e ficamos preocupados. O Vitória era um grande time, mas nos sobressaímos”, disse.

No primeiro tempo daquele duelo, César recebeu o cruzamento rasteiro da direita e tocou na saída de Renato para abrir o placar. Na volta do intervalo, foi o momento de Osni aproveitar o rebote dado por Ivan e marcar. “Eu já vinha na corrida e botei para dentro”, lembrou o ex-jogador. Um minuto depois, Gilson Gênio recebeu grande passe de Dadá Maravilha e virou o jogo para o Esquadrão.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols  por Divulgação
Índio marcou 8 gols  por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols  por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols  por Felipe Oliveira
 Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols  por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols  por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols  por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols  por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols  por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols  por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols  por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols  por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols  por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols  por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols  por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols  por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols  por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols  por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols  por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols  por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 55
Nonato marcou 10 gols  por Divulgação

O clima, que já era de tensão e nervosismo, ficou ainda pior com uma discussão acalorada entre César e Xaxá – que foi expulso aos 17 minutos. “Os jogadores do Bahia, principalmente depois do segundo gol, partiram para gozar os adversários, com algumas respostas impublicáveis. Osni, por exemplo, gritou para o banco: ‘eles estão desesperados. Agora é que dá pra brincar’”, relata a edição do dia 30 de novembro de 1981 do CORREIO.

Com mais de 87 mil torcedores presentes na Fonte Nova, segundo consta nos números oficiais, o apito final contou com uma invasão da torcida para comemorar a virada e o título. “Pelo menos seis torcedores foram atendidos por comoção depois da marcação do segundo gol do Bahia. Outros também foram atendidos por estarem feridos por garrafadas, queimados por fogos de artifício e alguns acidentes de menor gravidade”, contou o jornal na época.

Jogadores de Bahia e Vitória que podem disputar o clássico Ba-Vi pela primeira vez

Román Gómez deve ser titular e estrear no clássico baiano por Divulgação
Dell é uma das grandes joias da base tricolor e deve disputar seu primeiro Ba-Vi pelo time profissional por Rafael Rodrigues/EC Bahia
O jovem zagueiro Fredi Lippert deve ser opção no banco e pode fazer sua estreia em Ba-Vis por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luiz Gustavo deve ser relacionado e pode fazer sua estreia com a camisa tricolor logo em um Ba-Vi por Letícia Martins/EC Bahia
Zé Guilherme é outro jovem do Esquadrão que pode disputar seu primeiro clássico por Letícia Martins/EC Bahia
Pedrinho deve ser opção no banco para o meio de campo do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
David Martins é outro garoto da base do Esquadrão que pode disputar seu primeiro clássico profissional por Letícia Martins/EC Bahia
João Paulo pode estrear no clássico se Ronaldo precisar ser substituído por Divulgação/EC Bahia
Matheus Silva deve seguir como titular do Leão e disputar seu primeiro Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Riccieli deve ser titular na zaga rubro-negra e disputar seu primeiro Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Edenilson deve ser opção no banco e pode disputar seu primeiro Ba-Vi pelo profissional do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Goleiro gabriel deve disputar seu primeiro clássico pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Caíque Gonçalves foi contratado pelo Vitória nesta temporada e deve estrear em Ba-Vis por Victor Ferreira/EC Vitória
Kike Saverio será opção no banco do Vitória e pode estrear em Ba-Vis por Victor Ferreira/EC Vitória
Nathan Mendes pode estrear com a camisa do Vitória logo em um clássico por Divulgação/EC Vitória
Se for relacionado, Emmanuel Martínez também pode estrear logo em um Ba-Vi por Divulgação/Vitória
Felipe Cardoso pode estrear se for relacionados e entrar ao longo da partida por Victor Ferreira/EC Vitória
Yuri Sena pode estrear no clássico como profissional se Gabril precisar ser substituído por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 18
Román Gómez deve ser titular e estrear no clássico baiano por Divulgação

Retrospecto

Bahia e Vitória decidiram competições oficiais em jogo único em apenas nove oportunidades. Dentro desse recorte, o Esquadrão de Aço tem um retrospecto positivo, já que saiu com o título oito vezes. No Campeonato Baiano de 1975, apesar de empatar sem gols, foi o vencedor da competição pela vantagem do empate.

O Leão vai para o confronto deste sábado com um tabu para ser quebrado, já que nunca venceu o Bahia em finais únicas. No único título que conseguiu, no torneio início de 1942, também empatou sem gols com os tricolores. Os rubro-negros levaram a competição pelo número de escanteios. Neste ano, um empate levaria a decisão para a disputa de pênaltis. O levantamento foi feito pelo perfil "ECBahia números".

LEIA MAIS 

Bahia gastou R$80 milhões a mais que o Vitória na 1º janela de transferências do ano

Ex-jogador campeão de título histórico pelo Bahia morre aos 53 anos

Quarto maior artilheiro da Fonte Nova, Willian José é arma do Bahia na final contra o Vitória

Lucas Arcanjo cresce após defesas de pênalti e se torna trunfo do Vitória para Ba-Vi

Árbitro da final do Campeonato Baiano já apitou quatro Ba-Vis antes; relembre

Convidados da Federação Baiana de Futebol (FBF), Osni e Hugo (ex-jogador do Vitória) entrarão em campo com a taça da competição. Honrado pelo convite, Osni acredita que a decisão deste sábado (7) não tem favoritismo.

“O Bahia tem aquele jogo mais cadenciado, de toque de bola, só que o que leva vantagem em decisão é a raça. E o Vitória tem muita. Podem explorar os contra-ataques deixados pelo Bahia. Se o time de Rogério conseguir fazer o seu jogo, leva vantagem, mas não pode deixar espaço”, analisou.

Osni foi um dos jogadores do Bahia que passaram mal após o apito final em 1981 pela emoção da conquista. Ele e Gilson foram atendidos pelo departamento médico dentro do vestiário. O caminho até lá, inclusive, foi mais um desafio. “Não foi fácil os soldados resguardarem a passagem [dos jogadores] para o vestiário e no empurra-empurra até cronistas esportivos receberam algumas ‘bordoadas’”, escreveu o CORREIO.

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória

De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória
Imagem - Bahia gastou R$80 milhões a mais que o Vitória na 1° janela de transferências do ano

Bahia gastou R$80 milhões a mais que o Vitória na 1° janela de transferências do ano

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
01

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez
02

A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2980, desta quinta-feira (5)
03

Resultado da Mega-Sena 2980, desta quinta-feira (5)

Imagem - De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória
04

De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória