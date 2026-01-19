NOVIDADES

Titulares e novo reforço devem estrear pelo Bahia na temporada contra o Barcelona de Ilhéus

Esquadrão encara a Onça Pintada nesta terça-feira (20), às 19h15, na Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:25

Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Barcelona de Ilhéus Crédito: Divulgação/EC Bahia

Com elenco completo, o Bahia finalizou na manhã desta segunda-feira (19), no CT Evaristo de Macedo, a preparação para enfrentar o Barcelona de Ilhéus. A partida acontece nesta terça-feira (20), às 19h15, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada do Campeonato Baiano, e deve marcar a estreia de titulares do time principal e de um novo reforço na temporada.

Sob o comando de Rogério Ceni, parte do grupo trabalhou situações táticas e realizou um treino técnico em espaço reduzido no campo 1, além de cobranças de faltas frontais. No campo 2, os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões conduziram atividades com sequências de passes, finalizações e exercícios setoriais. O treinamento foi encerrado com um trabalho específico para o sistema defensivo.

No departamento médico, o atacante argentino Mateo Sanabria seguiu em processo de transição física. Já o uruguaio Kike Olivera treinou normalmente após se recuperar de uma torção no tornozelo e pode fazer sua estreia com a camisa tricolor.

Para o confronto diante do Barcelona de Ilhéus, Rogério Ceni deve promover a entrada de diversos titulares que ainda não atuaram em 2026, como Gilberto, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Erick Pulga e Willian José, além do próprio Kike Olivera.

Em contrapartida, atletas que iniciaram a vitória sobre o Galícia, como Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu, Iago Borduchi, Acevedo, Erick, Cauly e Michel Araujo, não devem ir a campo. O goleiro Ronaldo é o único titular do último jogo com chances de permanecer na equipe.