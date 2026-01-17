Bahia bate o Galícia e vence a terceira pelo Campeonato Baiano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 18:00
Após nove anos sem confrontos entre Bahia e Galícia na elite do Campeonato Baiano, os dois times se enfrentaram neste sábado (17), na Arena Fonte Nova. O Esquadrão venceu o Granadeiro por 3 a 0, em partida válida pela 3ª rodada do campeonato. Os gols foram marcados por Erick, Iago e Kauê.
O Bahia chancelou o favoritismo e emplacou a quinta vitória seguida em cima do Galícia, que retornou à elite estadual neste ano - o time não jogava a série A do Baianão desde 2017.
Com o resultado, o Tricolor soma mais três pontos na tabela de classificação, chega aos nove e mantém a liderança da competição estadual. O Bahia volta a campo na próxima terça-feira (20), quando recebe o Barcelona de Ilhéus na Arena Fonte Nova, às 19h15.
O JOGO
Com a maioria dos titulares de volta, o Bahia assumiu o controle do jogo por meio da posse de bola, porém sem acelerar o ritmo. O Tricolor praticamente não foi ameaçado pelo Galícia e circulou a bola no campo ofensivo, empurrando o adversário para trás, mas esbarrou na dificuldade de transformar esse domínio em chances claras.
Acevedo arriscou em jogada individual, Román apareceu com bolas levantadas na área e tentativas de finalização, mas a rede só balançou nos instantes finais. Em boa investida pela direita, Michel cruzou com precisão e encontrou Erick, que subiu bem para marcar de cabeça e vencer Rafael.
Já nos últimos minutos do primeiro tempo, Cauly ainda teve a oportunidade de aumentar a vantagem ao servir Ruan Pablo, mas demorou na escolha e acabou desarmado por William.
Iago fez um gol relâmpago no segundo tempo e ampliou o placar. Erick fez excelente passe por dentro para o lateral, que bateu de primeira de pé direito para ampliar com menos 20 segundos de bola rolando. Kauê fez o terceiro no final da segunda da etapa.
FICHA TÉCNICA
Bahia 3 x 0 Galícia- 3ª rodada do Campeonato Baiano 2026
Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Acevedo (David Martins), Erick e Rodrigo Nestor (Kauê Furquim); Cauly (Pedrinho), Michel Araujo (Dell) e Ruan Pablo (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.
Galícia: Rafael; Da Ilha, Jaques, Willian e Carlos; Gabriel Vieira (Popó), Mayron e Rafael Mineiro; Rogerinho, Ivisson e Carlinhos (Gledson). Técnico: Edson Fabiano.
Estádio: Arena Fonte Nova
Gols: Erick, Iago e Kauê.