Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zagueiro ex-Bahia fica livre no mercado após fracassar no futebol argentino

Defensor argentino não se deu bem no retorno ao seu país natal

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:18

Victor Cuesta
Victor Cuesta Crédito: Reprodução

O zagueiro argentino Víctor Cuesta está livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Newell’s Old Boys. Aos 37 anos, o defensor deixou o clube rosarino depois de menos de um ano, colocando um ponto final em um ciclo curto e de pouco protagonismo no futebol argentino.

O retorno de Cuesta à Argentina aconteceu após experiências recentes no Brasil, mas ele não conseguiu se firmar no Newell’s. Fora apenas 29 partidas disputadas ao longo do ano, com dois gols marcados. Sem sequência como titular e longe do papel de liderança esperado, clube e jogador optaram por um desligamento em comum acordo ao término da última temporada.

Relembre a passagem de Victor Cuesta pelo Bahia

Victor Cuesta por Tiago Caldas/EC Bahia
Victor Cuesta por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Victor Cuesta  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Víctor Cuesta  por Letícia Martins/EC Bahia
Victor Cuesta por Letícia Martins/EC Bahia
Victor Cuesta por Tiago Caldas /EC Bahia
Victor Cuesta por Tiago Caldas/EC Bahia
Victor Cuesta por Tiago Caldas /EC Bahia
Victor Cuesta por Paula Fróes/CORREIO
Victor Cuesta por Reprodução
1 de 10
Victor Cuesta por Tiago Caldas/EC Bahia

Antes disso, Victor Cuesta construiu grande parte da sua carreira no futebol brasileiro, especialmente no Internacional. Entre 2017 e 2022, o zagueiro se tornou referência defensiva no Beira-Rio, assumiu protagonismo no elenco e conquistou status de ídolo junto à torcida colorada, em um período marcado por regularidade e liderança em campo.

Em 2022, o argentino deixou o Inter para defender o Botafogo. O início no clube carioca foi positivo, com boas atuações e confiança datorcida, mas a perda de espaço no início da temporada seguinte fez com que Cuesta buscasse novos caminhos.

Na sequência, o defensor teve uma passagem pelo Bahia. Anunciado com expectativa, Cuesta estreou em fevereiro de 2024, mas não conseguiu se consolidar no elenco tricolor. Ao todo, disputou 18 partidas antes de deixar o clube, sem assumir o protagonismo esperado.

LEIA MAIS 

É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil

Bahia x Barcelona de Ilhéus: onde assistir e prováveis escalações

Titulares e novo reforço devem estrear pelo Bahia na temporada contra o Barcelona de Ilhéus

'Jogo duro, mas vamos buscar o triunfo', projeta volante do Bahia sobre primeiro Ba-Vi do ano

Além das experiências no Brasil e do retorno ao Newell’s, Cuesta soma passagens importantes pelo futebol argentino, onde defendeu clubes como Independiente, Huracán, Defensa y Justicia e Arsenal de Sarandí, base que o projetou para o cenário internacional.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro

Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro
Imagem - É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro
Imagem - Goleiro que foi rebaixado com o Vitória começa ano em alta no pernambucano

Goleiro que foi rebaixado com o Vitória começa ano em alta no pernambucano

MAIS LIDAS

Imagem - Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família
01

Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família

Imagem - Estação de metrô vai mudar de nome após inauguração da nova rodoviária
02

Estação de metrô vai mudar de nome após inauguração da nova rodoviária

Imagem - Criminosos invadem cemitério, disparam contra caixão e incendeiam corpo em enterro na Bahia
03

Criminosos invadem cemitério, disparam contra caixão e incendeiam corpo em enterro na Bahia

Imagem - Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima
04

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima