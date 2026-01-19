LEMBRA DELE?

Zagueiro ex-Bahia fica livre no mercado após fracassar no futebol argentino

Defensor argentino não se deu bem no retorno ao seu país natal

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:18

O zagueiro argentino Víctor Cuesta está livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Newell’s Old Boys. Aos 37 anos, o defensor deixou o clube rosarino depois de menos de um ano, colocando um ponto final em um ciclo curto e de pouco protagonismo no futebol argentino.



O retorno de Cuesta à Argentina aconteceu após experiências recentes no Brasil, mas ele não conseguiu se firmar no Newell’s. Fora apenas 29 partidas disputadas ao longo do ano, com dois gols marcados. Sem sequência como titular e longe do papel de liderança esperado, clube e jogador optaram por um desligamento em comum acordo ao término da última temporada.

Antes disso, Victor Cuesta construiu grande parte da sua carreira no futebol brasileiro, especialmente no Internacional. Entre 2017 e 2022, o zagueiro se tornou referência defensiva no Beira-Rio, assumiu protagonismo no elenco e conquistou status de ídolo junto à torcida colorada, em um período marcado por regularidade e liderança em campo.

Em 2022, o argentino deixou o Inter para defender o Botafogo. O início no clube carioca foi positivo, com boas atuações e confiança datorcida, mas a perda de espaço no início da temporada seguinte fez com que Cuesta buscasse novos caminhos.

Na sequência, o defensor teve uma passagem pelo Bahia. Anunciado com expectativa, Cuesta estreou em fevereiro de 2024, mas não conseguiu se consolidar no elenco tricolor. Ao todo, disputou 18 partidas antes de deixar o clube, sem assumir o protagonismo esperado.