É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

Uruguaio que passou pelo Bahia em 2024 está perto de acordo com o Leão

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:55

Carlos de Pena Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

O meio-campista uruguaio Carlos de Pena está perto de definir seu futuro no futebol brasileiro e o destino deve ser o Sport. De acordo com informações do jornalista César Luis Melo, o atleta de 33 anos encaminhou acordo com o clube pernambucano, que se prepara para disputar a Série B após o rebaixamento, e aposta na experiência do gringo para fortalecer o meio-campo rubro-negro na temporada.

Caso o acerto seja confirmado, o Leão da Ilha será o quarto clube Carlos de Pena pelo Brasil. O uruguaio já vestiu as camisas de Internacional, Bahia e Coritiba, acumulando rodagem importante no cenário nacional. Pelo Coxa, inclusive, teve papel relevante na campanha do acesso à Série A em 2025, atuando em 29 partidas e contribuindo com um gol e duas assistências na conquista da Série B.

Relembre a passagem de Carlos de Pena pelo Bahia

Apesar do título conquistado com o Coritiba, foi no Internacional que Carlos de Pena viveu seu melhor momento no futebol brasileiro. Entre 2022 e 2023, o meia disputou duas temporadas pelo Colorado, somando 11 gols e 14 assistências. Na sequência, teve passagem discreta pelo Bahia em 2024, onde entrou em campo 37 vezes, marcou um gol e deu quatro assistências.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Carlos de Pena também carrega experiência internacional no currículo. No futebol europeu, atuou por clubes como Middlesbrough, da Inglaterra, Real Oviedo, da Espanha, e Dínamo de Kiev, da Ucrânia, antes de retornar à América do Sul.

Tags:

Bahia Sport

