Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil

O atleta pertence ao Cruz Azul, do México, e disputou a última temporada pelo Atlético Nacional, da Colômbia

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:08

Lateral Camilo Cándido deu bela assistência contra o América-MG
Lateral Camilo Cándido durante passagem pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Um ex-conhecido da torcida do Bahia está negociando sua volta para o Brasil. O lateral esquerdo Camilo Cándido foi procurado pelo Coritiba, time que recém subiu para a primeira divisão, e está negociando com o Coxa para defender o clube em 2026. A informação foi divulgada pelo jornalista Diego Domínguez.

O atleta pertence ao Cruz Azul, do México, e disputou a última temporada pelo Atlético Nacional, da Colômbia. Vestindo a camisa verde e branca, inclusive, enfrentou o Bahia na Copa Libertadores de 2025.

Camilo Cándido com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Camilo Cándido com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

Aos 30 anos, Camilo Candido já esteve no futebol brasileiro. Em 2023, emprestado pelo Nacional, do Uruguai, ele disputou 19 jogos pelo Bahia, então treinado pelo português Renato Paiva. Depois disso, o lateral foi negociado com o clube mexicano. Além do Coritiba, o Houston Dynamo, da MLS, e o Nacional, do Uruguai, também estão no páreo para a contratação do lateral.

