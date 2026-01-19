LEMBRA DELE?

Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil

O atleta pertence ao Cruz Azul, do México, e disputou a última temporada pelo Atlético Nacional, da Colômbia

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:08

Lateral Camilo Cándido durante passagem pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Um ex-conhecido da torcida do Bahia está negociando sua volta para o Brasil. O lateral esquerdo Camilo Cándido foi procurado pelo Coritiba, time que recém subiu para a primeira divisão, e está negociando com o Coxa para defender o clube em 2026. A informação foi divulgada pelo jornalista Diego Domínguez.

O atleta pertence ao Cruz Azul, do México, e disputou a última temporada pelo Atlético Nacional, da Colômbia. Vestindo a camisa verde e branca, inclusive, enfrentou o Bahia na Copa Libertadores de 2025.

Relembre a passagem de Camilo Cándido pelo Bahia 1 de 9