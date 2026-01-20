'Conquistar coisas grandes neste ano', projeta Ademir após goleada do Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:27
O Bahia goleou o Barcelona de Ilhéus por 5x1 na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, na noite desta terça-feira (20). Responsável por marcar os últimos dois gols na partida, o atacante Ademir comemorou o desempenho dentro de campo e celebrou o prêmio de melhor em campo.
AdemirAtacante do Bahia
Empatado na artilharia da competição com os companheiros Erick e Ruan Pablo, Ademir tietou os jogadores e destacou que o desempenho da equipe não foi o ideal, principalmente pela falta de ritmo de jogo dos jogadores tricolores.
"A gente tem que fazer o nosso melhor, entrar em campo, se dedicar, fazer gol e sair com o triunfo, que é importantíssimo. Também trabalhar essa parte física, que é início de temporada e o ritmo do jogo é totalmente diferente, mas a gente conseguiu impor o nosso ritmo. Um pouco mais devagar por essa questão física, mas sem dúvida nenhuma com o passar dos jogos a gente vai aprimorar essa parte física e, consequentemente, a parte técnica também vai evoluir a cada jogo", falou.
Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens e depois com os reservas do time principal ganhando minutos, foi a vez dos titulares do Bahia enfim estrearem na temporada. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba e outros já foram escolhidos por Ceni para iniciar o jogo.
O Tricolor passou o "rolo compressor" no adversário durante todo os 90 minutos. O Bahia com a posse da bola foi sinônimo de ofensividade. Apesar do placar elástico, o goleiro Pedro foi quem impediu que a vantagem dos mandantes fosse ainda maior, já que terminou a partida com nove defesas.
Com o resultado, o Esquadrão soma mais três pontos e chega aos 12 na tabela de classificação. Agora, o Tricolor não perde tempo e já ajusta o foco para o clássico Ba-Vi, que será disputado no próximo domingo (25). O confronto contra o Vitória começa às 16h, no Barradão.