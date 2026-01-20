Acesse sua conta
'Conquistar coisas grandes neste ano', projeta Ademir após goleada do Bahia

Atacante foi responsável por marcar dois gols no confronto contra o Barcelona de Ilhéus

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:27

Ademir marcou dois gols contra o Barcelona de Ilhéus
Ademir marcou dois gols contra o Barcelona de Ilhéus Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

O Bahia goleou o Barcelona de Ilhéus por 5x1 na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, na noite desta terça-feira (20). Responsável por marcar os últimos dois gols na partida, o atacante Ademir comemorou o desempenho dentro de campo e celebrou o prêmio de melhor em campo. 

Feliz pelo resultado, por conseguir fazer um bom trabalho. Agradecer a Deus pelos gols, é importantíssimo iniciar dessa maneira que traz confiança para a sequência da temporada. Desgastante, mas a gente está focado em conquistar coisas grandes neste ano

Ademir

Atacante do Bahia

Veja como foi a partida entre Bahia x Barcelona de Ilhéus, pela 4ª rodada do Baiano

Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 5
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia

Empatado na artilharia da competição com os companheiros Erick e Ruan Pablo, Ademir tietou os jogadores e destacou que o desempenho da equipe não foi o ideal, principalmente pela falta de ritmo de jogo dos jogadores tricolores.

"A gente tem que fazer o nosso melhor, entrar em campo, se dedicar, fazer gol e sair com o triunfo, que é importantíssimo. Também trabalhar essa parte física, que é início de temporada e o ritmo do jogo é totalmente diferente, mas a gente conseguiu impor o nosso ritmo. Um pouco mais devagar por essa questão física, mas sem dúvida nenhuma com o passar dos jogos a gente vai aprimorar essa parte física e, consequentemente, a parte técnica também vai evoluir a cada jogo", falou.

Veja falha bizarra de goleiro do Bahia em jogo contra o Barcelona de Ilhéus

Bahia estreia titulares no Baiano com goleada por 5x1 contra Barcelona de Ilhéus

Ex-Bahia ganha prêmio de melhor em campo após marcar gol com corte profundo na perna

Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil

É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens e depois com os reservas do time principal ganhando minutos, foi a vez dos titulares do Bahia enfim estrearem na temporada. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba e outros já foram escolhidos por Ceni para iniciar o jogo.

O Tricolor passou o "rolo compressor" no adversário durante todo os 90 minutos. O Bahia com a posse da bola foi sinônimo de ofensividade. Apesar do placar elástico, o goleiro Pedro foi quem impediu que a vantagem dos mandantes fosse ainda maior, já que terminou a partida com nove defesas.

Com o resultado, o Esquadrão soma mais três pontos e chega aos 12 na tabela de classificação. Agora, o Tricolor não perde tempo e já ajusta o foco para o clássico Ba-Vi, que será disputado no próximo domingo (25). O confronto contra o Vitória começa às 16h, no Barradão.

Bahia estreia titulares no Baiano com goleada por 5x1 contra Barcelona de Ilhéus

Bahia estreia titulares no Baiano com goleada por 5x1 contra Barcelona de Ilhéus
Imagem - Veja falha bizarra de goleiro do Bahia em jogo contra o Barcelona de Ilhéus

Veja falha bizarra de goleiro do Bahia em jogo contra o Barcelona de Ilhéus
Imagem - Volante revelado pelo Vitória encaminha acerta com rival do Leão na Série A

Volante revelado pelo Vitória encaminha acerta com rival do Leão na Série A

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
01

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - AO VIVO: Assista Bahia x Barcelona de Ilhéus pelo Campeonato Baiano
02

AO VIVO: Assista Bahia x Barcelona de Ilhéus pelo Campeonato Baiano

Imagem - Mulher atropelada é declarada morta pelo Samu, deixada na pista e reanimada depois por médico de concessionária
03

Mulher atropelada é declarada morta pelo Samu, deixada na pista e reanimada depois por médico de concessionária

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
04

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal