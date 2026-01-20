ALTA EXPECTATIVA

'Conquistar coisas grandes neste ano', projeta Ademir após goleada do Bahia

Atacante foi responsável por marcar dois gols no confronto contra o Barcelona de Ilhéus

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:27

Ademir marcou dois gols contra o Barcelona de Ilhéus Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

O Bahia goleou o Barcelona de Ilhéus por 5x1 na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, na noite desta terça-feira (20). Responsável por marcar os últimos dois gols na partida, o atacante Ademir comemorou o desempenho dentro de campo e celebrou o prêmio de melhor em campo.

Feliz pelo resultado, por conseguir fazer um bom trabalho. Agradecer a Deus pelos gols, é importantíssimo iniciar dessa maneira que traz confiança para a sequência da temporada. Desgastante, mas a gente está focado em conquistar coisas grandes neste ano Ademir Atacante do Bahia

Empatado na artilharia da competição com os companheiros Erick e Ruan Pablo, Ademir tietou os jogadores e destacou que o desempenho da equipe não foi o ideal, principalmente pela falta de ritmo de jogo dos jogadores tricolores.

"A gente tem que fazer o nosso melhor, entrar em campo, se dedicar, fazer gol e sair com o triunfo, que é importantíssimo. Também trabalhar essa parte física, que é início de temporada e o ritmo do jogo é totalmente diferente, mas a gente conseguiu impor o nosso ritmo. Um pouco mais devagar por essa questão física, mas sem dúvida nenhuma com o passar dos jogos a gente vai aprimorar essa parte física e, consequentemente, a parte técnica também vai evoluir a cada jogo", falou.

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens e depois com os reservas do time principal ganhando minutos, foi a vez dos titulares do Bahia enfim estrearem na temporada. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba e outros já foram escolhidos por Ceni para iniciar o jogo.



O Tricolor passou o "rolo compressor" no adversário durante todo os 90 minutos. O Bahia com a posse da bola foi sinônimo de ofensividade. Apesar do placar elástico, o goleiro Pedro foi quem impediu que a vantagem dos mandantes fosse ainda maior, já que terminou a partida com nove defesas.