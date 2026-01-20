Acesse sua conta
Veja falha bizarra de goleiro do Bahia em jogo contra o Barcelona de Ilhéus

Gol da Onça Pintada surgiu em "frango" sofrido por goleiro do Esquadrão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:03

Ronaldo falhou no gol do Barcelona de Ilhéus
Ronaldo falhou no gol do Barcelona de Ilhéus Crédito: Reprodução

O Bahia goleou o Barcelona de Ilhéus por 5x1 na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, na noite desta terça-feira (20). Apesar do placar elástico, o jogo ficou marcado para o goleiro Ronaldo por uma falha bizarra no único gol marcado pela Onça Pintada no confronto.

Ofensivamente, a partida da Onça Pintada foi de se esquecer, principalmente pelos poucos momentos com bola no jogo. No entanto, no futebol também é possível marcar com a sorte. Dois minutos após o Bahia fazer o terceiro, Matheus Guimarães chutou de muito longe e viu Ronaldo se atrapalhar com a bola. O que parecia ser uma finalização defensável acabou diminuindo o placar para os visitantes.

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens e depois com os reservas do time principal ganhando minutos, foi a vez dos titulares do Bahia enfim estrearem na temporada. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba e outros já foram escolhidos por Ceni para iniciar o jogo.

O Tricolor passou o "rolo compressor" no adversário durante todo os 90 minutos. O Bahia com a posse da bola foi sinônimo de ofensividade. Apesar do placar elástico, o goleiro Pedro foi quem impediu que a vantagem dos mandantes fosse ainda maior, já que terminou a partida com nove defesas.

Com o resultado, o Esquadrão soma mais três pontos e chega aos 12 na tabela de classificação. Agora, o Tricolor não perde tempo e já ajusta o foco para o clássico Ba-Vi, que será disputado no próximo domingo (25). O confronto contra o Vitória começa às 16h, no Barradão.

