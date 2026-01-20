Acesse sua conta
Assista aos gols de Bahia 5 x 1 Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano

Luciano Juba, Everton Ribeiro, Willian José e Ademir (duas vezes) marcaram para o Esquadrão, enquanto Matheus Guimarães diminuiu

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:45

Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Uma noite para não se esquecer. Na estreia do time titular na temporada, o Bahia goleou o Barcelona de Ilhéus por 5x1 na Arena Fonte Nova para mostrar aos torcedores presentes no estádio uma demonstração do que pode ser o Esquadrão na temporada. A partida, válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, contou com gols de Luciano Juba, Everton Ribeiro, Willian José e Ademir (duas vezes) para o Esquadrão, enquanto Matheus Guimarães diminuiu para o Barça.

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens e depois com os reservas do time principal ganhando minutos, foi a vez dos titulares do Bahia enfim estrearem na temporada. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba e outros já foram escolhidos por Ceni para iniciar o jogo.

O Tricolor passou o "rolo compressor" no adversário durante todo os 90 minutos. O Bahia com a posse da bola foi sinônimo de ofensividade. Apesar do placar elástico, o goleiro Pedro foi quem impediu que a vantagem dos mandantes fosse ainda maior, já que terminou a partida com nove defesas.

Veja como foi a partida entre Bahia x Barcelona de Ilhéus, pela 4ª rodada do Baiano

Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 5
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia

Com o resultado, o Esquadrão soma mais três pontos e chega aos 12 na tabela de classificação. Agora, o Tricolor não perde tempo e já ajusta o foco para o clássico Ba-Vi, que será disputado no próximo domingo (25). O confronto contra o Vitória começa às 16h, no Barradão.

