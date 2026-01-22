Acesse sua conta
Atacante que se destacou no Bahia vive novo auge da carreira em país sul-americano

Centroavante marcou 57 gols nos últimos três anos em seu atual clube

  Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 04:00

Hugo Rodallega com a camisa do Bahia
Hugo Rodallega com a camisa do Bahia

O ex-atacante do Bahia Hugo Rodallega está vivendo um momento de alta na carreira pelo Santa Fé, da Colômbia. O centroavante já estreou na atual temporada com gol, o que aconteceu em mais 57 oportunidades nas últimas três temporadas pelo atual time.

Na temporada passada, o colombiano balançou as redes 25 vezes. Em 2024, foram 18 tentos anotados, enquanto sua primeira temporada após sair do Bahia terminou com 14 gols marcados. Ao todo, Rodallega disputou 60 partidas pelo tricolor baiano, marcando 19 gols, dando quatro assistências e sendo peça importante na campanha de acesso na Série B de 2022.

Nascido em Valle del Cauca, na Colômbia, Hugo Rodallega começou a carreira no modesto Quíndio. Pela equipe, ele marcou 20 gols em duas temporadas, despertando o interesse do Deportivo Cali, clube para o qual se transferiu em 2005. Na nova equipe, ele anotou 12 gols em 17 jogos.

O ponto alto, no entanto, veio no Campeonato Sul-Americano sub-20 daquele ano. Liderando a seleção colombiana que tinha nomes como Fredy Guarín, Rentería, Dayro Moreno e Falcao García, Rodallega terminou campeão e artilheiro do torneio com 11 gols, desbancando jogadores como Lionel Messi, que já dava os seus primeiros passos no Barcelona.

Com a boa fase em campo, o jogador foi contratado pelo Monterrey, do México, e iniciou então a sua carreira internacional, passando ainda por Atlas e Necaxa no país norte-americano.

Rumo à Europa Em janeiro de 2009, Hugo Rodallega deixou o México para iniciar sua passagem pelo Europa. Ele foi contratado pelo Wigan, da Inglaterra, por cerca de 4,5 milhões de libras. O atacante disputou quatro temporadas no Wigan, atuando em 167 jogos e marcando 24 gols. Em 2012, o colombiano mudou de time na Inglaterra e acertou um contrato de três anos com o Fulham. Nesse período, ele disputou 88 jogos e anotou 20 gols. Finalizado o vínculo, Rodallega iniciou a sua passagem de sete anos pelo futebol turco.

O jogador desembarcou na Turquia em 2015 para defender o Akhisar. Em duas temporadas, ele fez 54 jogos e marcou 24 gols. Em 2016, o atacante deixou o Akhisar e foi contratado pelo Trabzonspor. Na Turquia, o jogador colombiano disputou 70 jogos em três temporadas e balançou as redes 35 vezes, ajudando o clube a terminar a liga nacional na quarta colocação em 2019, se classificando para a Liga Europa.

O último clube de Rodallega no futebol turco foi o Denizlispor, equipe que defendia desde 2019. Apesar de não ter conseguido evitar a queda do seu time para a segunda divisão turca, o atacante conseguiu números importantes individualmente. Ele balançou as redes 14 vezes em 37 jogos e terminou como artilheiro do time.

Além de clubes do México e Europa, Rodallega também tem passagem pela seleção colombiana. Ele foi convocado para as Copas América de 2007, na Venezuela, e 2011, na Argentina.

