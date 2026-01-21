Acesse sua conta
Ex-lateral do Bahia acerta retorno para o Brasil após três anos na Europa

O jogador de 31 anos assinou contrato com o Esmeraldino até o fim da atual temporada

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 22:00

Djalma Silva em treino do Bahia, em 2022
Djalma Silva em treino do Bahia, em 2022 Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O ex-lateral-esquerdo do Bahia Djalma Silva acertou o seu retorno para o Brasil após três temporadas no futebol europeu. Contratado pelo Goiás para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B em 2026, o jogador de 31 anos assinou contrato com o Esmeraldino até o fim da atual temporada.

Djalma Silva chega para disputar posição com Nicolas, que também foi contratado para a lateral-esquerda este ano e iniciou o Campeonato Goiano como titular. O jogador defendia o Goztepe, da Turquia.

Pernambucano, o lateral passou pela Cidade Tricolor em 2022, quando chegou também para reforçar o clube na Série B. Com a camisa azul, vermelha e branca, Djalma Silva entrou em campo em 21 partidas. O atleta deixou o Bahia sem gols e assistências.

