DE VOLTA

Ex-lateral do Bahia acerta retorno para o Brasil após três anos na Europa

O jogador de 31 anos assinou contrato com o Esmeraldino até o fim da atual temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 22:00

Djalma Silva em treino do Bahia, em 2022 Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O ex-lateral-esquerdo do Bahia Djalma Silva acertou o seu retorno para o Brasil após três temporadas no futebol europeu. Contratado pelo Goiás para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B em 2026, o jogador de 31 anos assinou contrato com o Esmeraldino até o fim da atual temporada.

Djalma Silva chega para disputar posição com Nicolas, que também foi contratado para a lateral-esquerda este ano e iniciou o Campeonato Goiano como titular. O jogador defendia o Goztepe, da Turquia.

Veja como foi a partida entre Bahia x Barcelona de Ilhéus, pela 4ª rodada do Baiano 1 de 5