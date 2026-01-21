LEMBRA DELE?

Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia

Victor Jacaré deve ser anunciado em breve como novo reforço do Londrina

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20:25

Victor Jacaré em ação pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

O Londrina está próximo de anunciar a contratação do atacante Vitor Jacaré, de 26 anos, jogador que teve passagem marcante pelo Bahia entre 2022 e 2023. O acerto representa também um reencontro com Guilherme Bellintani, atual CEO da Squadra Sports, empresa que administra o clube paranaense, e ex-presidente do Tricolor durante a passagem do atleta por Salvador.

Jacaré chega ao Londrina após ter sido dispensado pelo América-MG em novembro do ano passado. O atacante tinha sofrido uma grave lesão no joelho em outubro de 2024 e não entrou em campo desde então.

Vitor Jacaré com a camisa do Bahia 1 de 6

Contratado pelo Coelho no início da temporada passada, o ex-Bahia disputou 25 partidas, marcou dois golos e distribuiu duas assistências antes da lesão que interrompeu a sua sequência. Sem espaço no elenco e ainda em processo de recuperação, o jogador chegou a negociar com CRB e recebeu sondagens do Athletico-PR no início deste ano, mas o histórico clínico travou o avanço das conversas.

A passagem de Vitor Jacaré pelo Bahia começou em 2022, quando foi contratado para a disputa da Série B. Com boas atuações e participação no acesso à elite, o atacante foi mantido para a temporada seguinte. Ao todo, disputou 80 jogos pelo Esquadrão, marcou 12 golos e deu sete assistências, tornando-se um dos jogadores mais identificados com a torcida naquele período.