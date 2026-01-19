CARNAVAL

Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show

Cantor foi diagnosticado com gastroenterite infecciosa, está sob acompanhamento médico e deve ficar afastado por pelo menos três dias

Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 21:14

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia Crédito: Sora Maia

O cantor e compositor Xanddy Harmonia foi internado nesta segunda-feira (19/1) no Hospital Aliança, unidade da Rede D’Or, em Salvador, após apresentar um quadro de gastroenterite de origem infecciosa. Em nota, a produção do artista informou que ele está sob acompanhamento médico, recebendo medicação e passando por exames, o que o levou a cancelar o compromisso profissional previsto para esta noite.

De acordo com um atestado médico obtido pela reportagem do Portal Leo Dias, Xanddy deverá permanecer afastado de suas atividades por, inicialmente, três dias, período necessário para investigação do quadro clínico e monitoramento da evolução. O prazo poderá ser estendido conforme avaliação médica. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar. O cantor está sendo acompanhado por um médico infectologista e por uma equipe especializada.

Apesar do imprevisto, o evento “A Melhor Segunda-Feira do Mundo” que será realizado no Rio de Janeiro foi mantido. O cantor Belo aceitou o convite para assumir o comando da festa e garantir a realização do show nesta noite.

Em relação aos ingressos, a organização informou que os bilhetes adquiridos seguem válidos para o evento. Quem optar por não comparecer poderá solicitar o reembolso por meio do e-mail falecom@uhuu.com

Em função do feriado, as solicitações serão processadas a partir de quarta-feira.