Reveja os gols de Vitória 4x0 Juazeirense pelo Campeonato Baiano

Mateus Silva, Renato Kayzer (duas vezes) e Elivelton (contra) marcaram os gols para o Leão

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:52

Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu a primeira na temporada com uma goleada por 4x0 diante da Juazeirense no Barradão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Mateus Silva, Renato Kayzer (duas vezes) e Elivelton (contra) marcaram os gols para a equipe rubro-negra. Veja os gols abaixo:

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens, foi a vez dos titulares do Vitória enfim estrearem na temporada para ganhar ritmo de jogo. Renato Kayzer, Erick, Camutanga, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas e outros já foram escolhidos por Jair Ventura, que assume o comando técnico da equipe pela primeira vez em 2026, para iniciar o jogo.

O primeiro tempo contou com um Vitória com o "freio de mão puxado". Mesmo em baixa rotação, os rubro-negros conseguiram marcar duas vezes e ainda viram o adversário ficar com um a menos. Na etapa final, os comandados de Jair Ventura aumentaram o ritmo e controlaram o confronto.