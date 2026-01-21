Acesse sua conta
Com gol e assistência, atacante rebaixado com o Vitória tem grande atuação em goleada do Náutico

Vinícius, que passou pelo Leão da Barra em 2014, foi o protagonista em clássico contra o Sport

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19:46

Vinícius com a camisa do
Crédito: Felipe Oliveira/EC Vitória

O atacante Vinícius, que vive a sua segunda passagem pelo Náutico, foi um dos grandes destaques do derby pernambucano do último fim de semana. Com um gol e uma assistência, o jogador teve atuação decisiva na goleada por 4x0 do Timbú sobre Sport, reforçando o bom início de temporada do clube alvi-rubro confirmando o seu protagonismo dentro e fora de campo.

Referência técnica e liderança no elenco alvirrubro, Vinícius celebrou o momento vivido pelo clube e destacou a postura da equipa desde o início da competição. “É claro que estamos no começo da temporada, mas estamos vivendo um momento importante. Temos que continuar evoluindo para buscarmos todos os nossos objetivos do ano”, afirmou o atacante.

Sobre o clássico, o jogador fez questão de valorizar a entrega coletiva e a intensidade apresentada pelo Náutico. “Clássico se ganha com atitude, concentração e intensidade, e foi isso que mostramos. Fizemos um jogo muito forte, desde o primeiro minuto, e o resultado é mérito de todo o grupo”, destacou.

Vinícius também ressaltou a importância da vitória para a sequência da temporada e o impacto junto à torcida. “Sabemos o quanto esse jogo é importante para o torcedor e para o clube. Uma goleada em um clássico fortalece o grupo, aumenta a confiança e mostra que estamos no caminho certo”, completou.

Com 100% de aproveitamento na competição, o Náutico volta a campo nesta quinta-feira (22), às 20h, contra o Jaguar, na Arena Pernambuco, em busca de manter o bom momento.

Goleiro ex-Vitória leva gol bizarro no Campeonato Paranaense; veja o  vídeo

Após suspensão por doping, ex-Vitória vive primeiros dias no exterior em reviravolta na carreira

Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo

'Totais condições de surpreender': Ex-Vitória mostra personalidade em estreia por clube mineiro

Ex-Vitória fica livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês

Carreira e passagem pelo Vitória

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Vinícius estreou como profissional em 2010 e acumulou mais de 100 partidas pelo clube paulista. Em 2014, foi emprestado ao Vitória, onde disputou 20 jogos, marcou um golo e deu três assistências, mas acabou fazendo parte do elenco que terminou rebaixado para a Série B naquela temporada.

Após a passagem pelo clube baiano, rodou por diversas equipas, passando por Capivariano, Ceará e Coritiba, até ser vendido ao Adanaspor, da Turquia, em 2017. De volta ao Brasil, atuou por Chapecoense e Criciúma, além de uma experiência no Larissa, da Grécia, antes de chegar ao Náutico pela primeira vez, em 2020.

O bom desempenho no Timbu, especialmente em 2021, chamou a atenção do Bahia, com quem assinou pré-contrato com ele naquela temporada. No entanto, como o clube baiano acabou rebaixado, os planos mudaram, e Vinícius acabou emprestado e posteriormente vendido ao Goiás. Em 2024, foi emprestado ao América-MG e, no início do ano passado, retornou ao Náutico, onde novamente se firmou como peça-chave.

