'Totais condições de surpreender': Ex-Vitória mostra personalidade em estreia por clube mineiro

Formado na Toca do Leão, o jogador estreou profissionalmente pelo Vitória em 2020

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:25

Gabriel Santiago estreou no Campeonato Mineiro pelo North
Gabriel Santiago estreou no Campeonato Mineiro pelo North Crédito: Divulgação/North

O meio-campista Gabriel Santiago fez sua estreia oficial com a camisa do North Esporte Clube no Campeonato Mineiro, marcando o início de um novo capítulo em sua carreira. Recém-chegado ao clube para a disputa da temporada, o jogador foi a campo pela primeira vez na competição estadual e destacou a importância do momento.

Com boa movimentação, intensidade e participação nas ações ofensivas da equipe, Gabriel mostrou personalidade logo em sua primeira partida. “Feliz pela estreia e pela oportunidade de representar o North em uma competição tão importante como o Campeonato Mineiro. Espero evoluir a cada jogo, ajudando meus companheiros e o clube a alcançar seus objetivos”, destacou o atleta.

Gabriel Santiago chegou ao North com a missão de agregar qualidade ao meio-campo e contribuir com sua experiência dentro de campo. A expectativa é que o jogador ganhe cada vez mais entrosamento com o grupo ao longo da competição. Formado na Toca do Leão, o jogador estreou profissionalmente pelo Vitória em 2020. Ao todo, foram 31 partidas com a camisa rubro-negra, com um gol e uma assistência.

O North segue sua preparação para a sequência do Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira (14), às 19h30, a equipe recebe o Atlético-MG pela segunda rodada da competição. “Jogo extremamente difícil. O Atlético-MG tem um dos principais elencos do país, mas vamos fazer o nosso jogo. Com muita sabedoria e estratégia, temos totais condições de surpreender”, finalizou o jogador.

