Goleiro ex-Vitória leva gol bizarro no Campeonato Paranaense; veja o vídeo

Elias Curzel, atualmente no Operário-PR, falhou em lance que definiu derrota para o Athletico

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:13

Elias teve breve passagem pelo Vitória em 2018 Crédito: Mauricia da Matta/EC Vitória

O goleiro Elias Curzel, que atualmente defende o Operário-PR e teve uma passagem curta pelo Vitória em 2018, protagonizou um lance inusitado na última quarta-feira (14), durante a derrota por 2 a 0 para o Athletico, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense.

o gol do athletico



?pic.twitter.com/UUgw1rTh8W — DataFut (@DataFutebol) January 15, 2026

Jogando em casa, o Furacão contou com uma falha do ex-arqueiro rubro-negro para marcar o segundo gol da partida. Aos 37 minutos do segundo tempo, o zagueiro Lucas Belezi cobrou uma falta próxima à linha central do campo, levantando a bola diretamente na área. Sem qualquer desvio no percurso, a bola quicou próxima à pequena área e encobriu Elias, que saiu no tempo errado e não conseguiu evitar o gol, dando números finais ao confronto.

Atualmente com 30 anos, Elias Curzel chegou ao Vitória em 2018 por empréstimo da Chapecoense. Naquele ano, disputou apenas oito partidas com a camisa do Leão da Barra, entre a sexta e a 14ª rodada da Série A, período em que sofreu 17 gols.

O goleiro ficou marcado por uma atuação abaixo do esperado na derrota por 4x1 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, que acabou sendo seu último jogo pelo clube.