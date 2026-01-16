Acesse sua conta
Goleiro ex-Vitória leva gol bizarro no Campeonato Paranaense; veja o  vídeo

Elias Curzel, atualmente no Operário-PR, falhou em lance que definiu derrota para o Athletico

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:13

Elias teve breve passagem pelo Vitória em 2018
Elias teve breve passagem pelo Vitória em 2018

O goleiro Elias Curzel, que atualmente defende o Operário-PR e teve uma passagem curta pelo Vitória em 2018, protagonizou um lance inusitado na última quarta-feira (14), durante a derrota por 2 a 0 para o Athletico, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense.

Jogando em casa, o Furacão contou com uma falha do ex-arqueiro rubro-negro para marcar o segundo gol da partida. Aos 37 minutos do segundo tempo, o zagueiro Lucas Belezi cobrou uma falta próxima à linha central do campo, levantando a bola diretamente na área. Sem qualquer desvio no percurso, a bola quicou próxima à pequena área e encobriu Elias, que saiu no tempo errado e não conseguiu evitar o gol, dando números finais ao confronto.

Veja a carreira de Elias Curzel

Elias em ação pelo Vitória por Mauricia da Matta/EC Vitória
Elias em ação pelo América-MG por Mourão Panda/América
Elias em ação pelo Botafogo-PB por Cristiano Santos / Botafogo-PB
Elias em ação pela Chapecoense por Sirli Freitas/Chapecoense
Elias em ação pelo Paysandu por John Wesley/Paysandu
Elias em ação pelo Operário-PR por Victoria Sellares/OFEC
1 de 6
Elias em ação pelo Vitória por Mauricia da Matta/EC Vitória

Atualmente com 30 anos, Elias Curzel chegou ao Vitória em 2018 por empréstimo da Chapecoense. Naquele ano, disputou apenas oito partidas com a camisa do Leão da Barra, entre a sexta e a 14ª rodada da Série A, período em que sofreu 17 gols.

O goleiro ficou marcado por uma atuação abaixo do esperado na derrota por 4x1 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, que acabou sendo seu último jogo pelo clube.

LEIA MAIS 

Após suspensão por doping, ex-Vitória vive primeiros dias no exterior em reviravolta na carreira

Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo

'Totais condições de surpreender': Ex-Vitória mostra personalidade em estreia por clube mineiro

Aos 40 anos, goleiro ex-Vitória anuncia aposentadoria do futebol

Ex-Vitória fica livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês

Além de Vitória e Chapecoense, Elias também passou por Juventude, Paysandu, Botafogo-PB, Sampaio Corrêa, Itabirito e América-MG, antes de acertar com o Operário-PR, clube que defende desde a última temporada.

