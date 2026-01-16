Goleiro ex-Vitória leva gol bizarro no Campeonato Paranaense; veja o  vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:13
O goleiro Elias Curzel, que atualmente defende o Operário-PR e teve uma passagem curta pelo Vitória em 2018, protagonizou um lance inusitado na última quarta-feira (14), durante a derrota por 2 a 0 para o Athletico, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense.
Jogando em casa, o Furacão contou com uma falha do ex-arqueiro rubro-negro para marcar o segundo gol da partida. Aos 37 minutos do segundo tempo, o zagueiro Lucas Belezi cobrou uma falta próxima à linha central do campo, levantando a bola diretamente na área. Sem qualquer desvio no percurso, a bola quicou próxima à pequena área e encobriu Elias, que saiu no tempo errado e não conseguiu evitar o gol, dando números finais ao confronto.
Veja a carreira de Elias Curzel
Atualmente com 30 anos, Elias Curzel chegou ao Vitória em 2018 por empréstimo da Chapecoense. Naquele ano, disputou apenas oito partidas com a camisa do Leão da Barra, entre a sexta e a 14ª rodada da Série A, período em que sofreu 17 gols.
O goleiro ficou marcado por uma atuação abaixo do esperado na derrota por 4x1 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, que acabou sendo seu último jogo pelo clube.
Além de Vitória e Chapecoense, Elias também passou por Juventude, Paysandu, Botafogo-PB, Sampaio Corrêa, Itabirito e América-MG, antes de acertar com o Operário-PR, clube que defende desde a última temporada.