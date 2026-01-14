NOVOS ARES

Após suspensão por doping, ex-Vitória vive primeiros dias no exterior em reviravolta na carreira

Recém-chegado ao país, o jogador soteropolitano começou o processo de adaptação à nova cultura

Cléber vive primeiros dias na China após se destacar na Série B Crédito: Divulgação/Yunnan

O ex-atacante do Vitória Cléber vive seus primeiros dias na China e já iniciou oficialmente a pré-temporada com a camisa do Yunnan Yukun FC. Recém-chegado ao país, o jogador soteropolitano começou o processo de adaptação à nova cultura, ao ambiente do clube e à metodologia de trabalho da comissão técnica.

Integrado ao elenco, Cléber participou dos primeiros treinamentos da equipe, focados na preparação física e nos ajustes iniciais visando a temporada. O brasileiro destacou a recepção positiva e a estrutura encontrada no clube. “Os primeiros dias têm sido muito positivos. Fui muito bem recebido por todos no clube e isso facilita bastante a adaptação. Estamos em início de pré-temporada, um período importante para conhecer o grupo, entender a forma de trabalho e chegar bem preparado para os desafios que virão”, afirmou o atacante.

Na sua primeira experiência no futebol internacional, Cléber chega ao Yunnan Yukun FC com a expectativa de contribuir dentro e fora de campo, agregando qualidade ao setor ofensivo e ajudando o clube a alcançar seus objetivos na temporada. A pré-temporada seguirá nos próximos dias com uma programação intensa de treinamentos, visando o melhor condicionamento físico e o entrosamento da equipe para as competições oficiais que começarão apenas no mês de março.

O jogador chegou ao país asiático após se destacar na Série B em 2025, com 14 gols marcados e sete assistências concedidas na temporada passada, sua primeira após voltar ao futebol profissional. O jogador tinha sido suspenso por 24 meses após um exame antidoping ter dado positivo para tamoxifeno, substância proibida.