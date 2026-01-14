Após suspensão por doping, ex-Vitória vive primeiros dias no exterior em reviravolta na carreira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 05:30
O ex-atacante do Vitória Cléber vive seus primeiros dias na China e já iniciou oficialmente a pré-temporada com a camisa do Yunnan Yukun FC. Recém-chegado ao país, o jogador soteropolitano começou o processo de adaptação à nova cultura, ao ambiente do clube e à metodologia de trabalho da comissão técnica.
Integrado ao elenco, Cléber participou dos primeiros treinamentos da equipe, focados na preparação física e nos ajustes iniciais visando a temporada. O brasileiro destacou a recepção positiva e a estrutura encontrada no clube. “Os primeiros dias têm sido muito positivos. Fui muito bem recebido por todos no clube e isso facilita bastante a adaptação. Estamos em início de pré-temporada, um período importante para conhecer o grupo, entender a forma de trabalho e chegar bem preparado para os desafios que virão”, afirmou o atacante.
Datas e horários dos jogos do Vitória nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão
Na sua primeira experiência no futebol internacional, Cléber chega ao Yunnan Yukun FC com a expectativa de contribuir dentro e fora de campo, agregando qualidade ao setor ofensivo e ajudando o clube a alcançar seus objetivos na temporada. A pré-temporada seguirá nos próximos dias com uma programação intensa de treinamentos, visando o melhor condicionamento físico e o entrosamento da equipe para as competições oficiais que começarão apenas no mês de março.
O jogador chegou ao país asiático após se destacar na Série B em 2025, com 14 gols marcados e sete assistências concedidas na temporada passada, sua primeira após voltar ao futebol profissional. O jogador tinha sido suspenso por 24 meses após um exame antidoping ter dado positivo para tamoxifeno, substância proibida.
O tamoxifeno é utilizado comumente no tratamento do câncer de mama, mas é proibido pela Wada (Agência Mundial Antidoping) porque favorece o desenvolvimento da musculatura, dando força física a atletas de maneira desproporcional. Na toca do Leão, o atacante chegou para o time sub23 do Vitória em 2018 e disputou partidas pelo profissional no ano seguinte. Ao todo, foram 13 jogos e um gol marcado.