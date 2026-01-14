Acesse sua conta
Após suspensão por doping, ex-Vitória vive primeiros dias no exterior em reviravolta na carreira

Recém-chegado ao país, o jogador soteropolitano começou o processo de adaptação à nova cultura

  Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 05:30

  • Alan Pinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 05:30

Cléber vive primeiros dias na China após se destacar na Série B
Cléber vive primeiros dias na China após se destacar na Série B Crédito: Divulgação/Yunnan

O ex-atacante do Vitória Cléber vive seus primeiros dias na China e já iniciou oficialmente a pré-temporada com a camisa do Yunnan Yukun FC. Recém-chegado ao país, o jogador soteropolitano começou o processo de adaptação à nova cultura, ao ambiente do clube e à metodologia de trabalho da comissão técnica.

Integrado ao elenco, Cléber participou dos primeiros treinamentos da equipe, focados na preparação física e nos ajustes iniciais visando a temporada. O brasileiro destacou a recepção positiva e a estrutura encontrada no clube. “Os primeiros dias têm sido muito positivos. Fui muito bem recebido por todos no clube e isso facilita bastante a adaptação. Estamos em início de pré-temporada, um período importante para conhecer o grupo, entender a forma de trabalho e chegar bem preparado para os desafios que virão”, afirmou o atacante.

Datas e horários dos jogos do Vitória nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão por Reprodução
2ª rodada: Quarta-feira (04/2), às 21h30 - Palmeiras x Vitória, na Arena Barueri, em São Paulo  por Reprodução
3ª rodada: Terça-feira (10/2), às 21h30 - Vitória x Flamengo, no Barradão por Reprodução
4ª rodada: A definir - Botafogo x Vitória, no Nilston Santos, no Rio de Janeiro por Reprodução
5ª rodada: Quarta-feira (11/3), às 20h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
6ª rodada: Sábado (14/3), às 18h30 - Vitória x Atlético-MG, no Barradão por Reprodução
7ª rodada: Quinta-feira (18/3), às 19h - Grêmio x Vitória, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre por Reprodução
8ª rodada: Domingo (22/3), 18h30 - Vitória x Mirassol, no Barradão por Reprodução
1 de 8
1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão por Reprodução

Na sua primeira experiência no futebol internacional, Cléber chega ao Yunnan Yukun FC com a expectativa de contribuir dentro e fora de campo, agregando qualidade ao setor ofensivo e ajudando o clube a alcançar seus objetivos na temporada. A pré-temporada seguirá nos próximos dias com uma programação intensa de treinamentos, visando o melhor condicionamento físico e o entrosamento da equipe para as competições oficiais que começarão apenas no mês de março.

O jogador chegou ao país asiático após se destacar na Série B em 2025, com 14 gols marcados e sete assistências concedidas na temporada passada, sua primeira após voltar ao futebol profissional. O jogador tinha sido suspenso por 24 meses após um exame antidoping ter dado positivo para tamoxifeno, substância proibida. 

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida

Vitória joga bem, empata em 3x3 com o Palmeiras na Copinha, mas é eliminado nos pênaltis

Titular do Vitória no rebaixamento de 2022 é anunciado por time da Série D

Vitória enfrenta Jacuipense e empata novamente por 0x0 no Campeonato Baiano

CBF detalha as oito primeiras rodadas do Brasileirão: veja datas e horários dos jogos do Vitória

O tamoxifeno é utilizado comumente no tratamento do câncer de mama, mas é proibido pela Wada (Agência Mundial Antidoping) porque favorece o desenvolvimento da musculatura, dando força física a atletas de maneira desproporcional. Na toca do Leão, o atacante chegou para o time sub23 do Vitória em 2018 e disputou partidas pelo profissional no ano seguinte. Ao todo, foram 13 jogos e um gol marcado.

