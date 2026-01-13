NÃO FALTOU GARRA

Vitória joga bem, empata em 3x3 com o Palmeiras na Copinha, mas é eliminado nos pênaltis

Hiago, Gean e Almaraz marcaram para o Vitória, enquanto Victor Gabriel (duas vezes) e Juan Gabriel fizeram para o Verdão no tempo normal

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 21:48

Vitória Crédito: Reprodução

O Leão tentou, mas a participação do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim nesta terça-feira (13), quando o time foi derrotado pelo Palmeiras por 3x2 nas disputas de pênaltis na Arena Barueri. Os 90 minutos terminaram com um empate por 3x3 em um jogo eletrizante, com virada rubro-negra e gols nos minutos finais do confronto. Hiago, Gean e Almaraz marcaram para o Vitória, enquanto Victor Gabriel (duas vezes) e Juan Gabriel fizeram para o Verdão.

O Vitória tinha garantido a classificação como vice-líder do Grupo 28. O time baiano somou quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. Do outro lado, encontrou uma das melhores bases do país. O Palmeiras chegou com a melhor campanha da primeira fase. O Verdão venceu os três jogos, marcou 16 gols e sofreu apenas 2, sendo o ataque mais positivo da competição até o início da segunda fase.

Logo aos seis minutos do primeiro tempo, o atacante Victor Gabriel abriu o placar em Barueri. O lateral-esquerdo do Palmeiras André Lucas cruzou na medida para o atacante testar com estilo na primeira trave e marcar. O jogador estava em posição de impedimento no momento do cruzamento, mas o gol foi validado pela arbitragem em campo pela ausência de VAR.

Bem postado em campo, o Leão foi para o intervalo perdendo, mas reagiu na volta do vestiário com Hiago deixando tudo igual em Barueri. O atacante recebeu dentro da área pela ponta direita e soltou uma bomba para estufar as redes. As duas equipes tentaram tirar o empate do placar, mas foi os baianos que conseguiram virar.

Aos 33 minutos da segunda etapa, o lateral Gean arriscou de longe, a bola tocou na trave e entrou no cantinho direito de Aranha. Dois minutos depois, o Verdão novamente igualou o jogo. Coutinho cabeceou após escanteio, a bola sobrou na pequena área e Juan Gabriel empatou.