Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo

Alan Pinheiro
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:31
O ex-volante do Vitória Romisson começou a temporada de forma positiva com a camisa do São Bernardo. Na estreia da equipe no Campeonato Paulista, o jogador teve atuação destacada e contribuiu com uma assistência na vitória, ajudando o Tigre a largar bem na competição estadual.
Mostrando intensidade, boa leitura de jogo e participação efetiva nas ações ofensivas, Romisson foi importante no equilíbrio da equipe ao longo da partida, reforçando sua importância no esquema do São Bernardo. O jogador passou pela Toca do Leão entre 2019 e 2020, quando entrou em campo 14 vezes e saiu de Salvador sem deixar saudade.
“Fico muito feliz por iniciar a temporada dessa forma, com vitória e podendo ajudar a equipe com uma assistência. O Campeonato Paulista é muito competitivo, e começar pontuando é fundamental para a confiança do grupo”, destacou o jogador. Romisson também ressaltou o trabalho coletivo e o foco da equipe para a sequência do campeonato.
“Temos um elenco muito comprometido. É pensar jogo a jogo, manter os pés no chão e seguir trabalhando forte para buscar nossos objetivos na competição”, finalizou. O São Bernardo agora dá sequência à sua preparação visando os próximos compromissos do Campeonato Paulista, com foco na evolução da equipe ao longo da temporada.