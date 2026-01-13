DESTAQUE

Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo

O jogador passou pela Toca do Leão entre 2019 e 2020, quando entrou em campo 14 vezes e saiu de Salvador sem deixar saudade

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:31

Ex-Vitória, Romisson começa a temporada em alta com o São Bernardo Crédito: Divulgação/São Bernardo

O ex-volante do Vitória Romisson começou a temporada de forma positiva com a camisa do São Bernardo. Na estreia da equipe no Campeonato Paulista, o jogador teve atuação destacada e contribuiu com uma assistência na vitória, ajudando o Tigre a largar bem na competição estadual.

Mostrando intensidade, boa leitura de jogo e participação efetiva nas ações ofensivas, Romisson foi importante no equilíbrio da equipe ao longo da partida, reforçando sua importância no esquema do São Bernardo. O jogador passou pela Toca do Leão entre 2019 e 2020, quando entrou em campo 14 vezes e saiu de Salvador sem deixar saudade.

Datas e horários dos jogos do Vitória nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão 1 de 8

“Fico muito feliz por iniciar a temporada dessa forma, com vitória e podendo ajudar a equipe com uma assistência. O Campeonato Paulista é muito competitivo, e começar pontuando é fundamental para a confiança do grupo”, destacou o jogador. Romisson também ressaltou o trabalho coletivo e o foco da equipe para a sequência do campeonato.