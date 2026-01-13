MARQUE NO CALENDÁRIO

CBF detalha as oito primeiras rodadas do Brasileirão: veja datas e horários dos jogos do Vitória

Vitória estreia contra o Remo, no dia 28 de janeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:35

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A CBF divulgou nesta terça-feira (13) a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Brasileirão de 2026. Como antecipado pela entidade máxima do futebol brasileiro, a disputa terá início no dia 28 de janeiro. O Vitória vai estrear logo no primeiro dia da competição, em duelo contra o recém-promovido Remo, às 19h, no Barradão.