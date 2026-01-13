Acesse sua conta
CBF detalha as oito primeiras rodadas do Brasileirão: veja datas e horários dos jogos do Vitória

Vitória estreia contra o Remo, no dia 28 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:35

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A CBF divulgou nesta terça-feira (13) a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Brasileirão de 2026. Como antecipado pela entidade máxima do futebol brasileiro, a disputa terá início no dia 28 de janeiro. O Vitória vai estrear logo no primeiro dia da competição, em duelo contra o recém-promovido Remo, às 19h, no Barradão.

Datas e horários dos jogos do Vitória nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão por Reprodução
2ª rodada: Quarta-feira (04/2), às 21h30 - Palmeiras x Vitória, na Arena Barueri, em São Paulo  por Reprodução
3ª rodada: Terça-feira (10/2), às 21h30 - Vitória x Flamengo, no Barradão por Reprodução
4ª rodada: A definir - Botafogo x Vitória, no Nilston Santos, no Rio de Janeiro por Reprodução
5ª rodada: Quarta-feira (11/3), às 20h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
6ª rodada: Sábado (14/3), às 18h30 - Vitória x Atlético-MG, no Barradão por Reprodução
7ª rodada: Quinta-feira (18/3), às 19h - Grêmio x Vitória, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre por Reprodução
8ª rodada: Domingo (22/3), 18h30 - Vitória x Mirassol, no Barradão por Reprodução
1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão

