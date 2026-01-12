Acesse sua conta
'Clube gigantesco': primeiros reforços do Vitória são apresentados pelo clube

O lateral Mateus Silva e o volante Caíque foram os dois primeiros atletas a serem apresentados pelo Leão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:53

Lateral Mateus Silva e volante Caíque Gonçalves foram apresentados pelo Vitória
Lateral Mateus Silva e volante Caíque Gonçalves foram apresentados pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória apresentou oficialmente seus dois primeiros jogadores para a temporada 2026 nesta segunda-feira (12). Animados com a possibilidade de jogar pelo Leão na primeira divisão, os dois foram apresentados para a torcida no Shopping Paralela, em ação em conjunto com a Semana do Sócio.

"Um dia especial para a gente. Estamos apresentando atletas com o perfil que desejamos, que queiram aproveitar a passagem para crescer na carreira. O Caíque foi meu adversário quando jogou no Ceará. Tentei levar para o Fortaleza, mas não deu. E o Mateusinho também é um atleta que já tentei contratar. Atletas que eu tenho certeza que vão dar alegria ao Vitória, com perfil competitivo, guerreiro. Feliz com a vinda de vocês", disse o executivo de futebol, Sérgio Papellin, durante a apresentação da dupla.

Caíque Gonçalves é o novo reforço do Vitória para 2026

Caíque Gonçalves é o novo reforço do Vitória para 2026
Caíque Gonçalves é o novo reforço do Vitória para 2026 por Fernando Alves/EC Juventude
Caíque Gonçalves é o novo reforço do Vitória para 2026 por Fernando Alves/EC Juventude
Caíque Gonçalves é o novo reforço do Vitória para 2026 por Fernando Alves/EC Juventude
Caíque Gonçalves é o novo reforço do Vitória para 2026 por Fernando Alves/EC Juventude
1 de 5
Caíque Gonçalves é o novo reforço do Vitória para 2026 por Fernando Alves/EC Juventude

Em 2025, Caíque Gonçalves atuou em 28 jogos na temporada, sendo 26 como titular da equipe gaúcha. Todos os jogos foram realizados no Campeonato Brasileiro, competição onde se destacou defensivamente. Natural de Guarulhos (SP), essa será a segunda vez que o atleta vai defender uma equipe do nordeste. Antes, defendeu as cores do Ceará em 2023, quando atuou por 40 partidas, com um gol e uma assistência, além de se tornar campeão da Copa do Nordeste.

Caique Gonçalves iniciou a carreira na Portuguesa, em 2015, onde encerrou seu vínculo em 2021. Desde o começo da carreira profissional, passou por equipes do interior de São Paulo (Ferroviária, Sertãozinho, Água Santa e Ituano) até chegar ao Juventude, clube que defendia desde 2024. Lá, inclusive, foi treinado por Jair Ventura. Reencontrando o técnico no Leão, o volante comentou sobre sua relação com o treinador.

"Minha relação com ele é muito boa. Trabalhei com ele no Juventude, me deu confiança e apostou no meu trabalho. Quando ele me ligou, não pensei duas vezes. E foi fácil a negociação. Graças a Deus deu tudo certo. Foi bem tranquilo escolher. É uma camisa gigante. Quando você recebe um convite desse, não tem como falar não. Por conhecer o Jair Ventura ficou mais fácil. Espero corresponder da melhor forma possível", explicou.

Segundo o defensor, não houve dúvida sobre aceitar a proposta para atuar em Salvador. "Para jogar no Vitória tem que ser guerreiro, batalhador. Eu tinha outras propostas, mas quando recebi o convite, a ligação do professor e do antigo diretor [Gustavo Vieira] que iniciou as negociações não pensei duas vezes. Sempre vi que aqui é um caldeirão, difícil de jogar contra", disse.

Em negociação com o Vitória, veja como foi Mateusinho no Cuiabá

Mateusinho se destacou na Série B pelo Cuiabá por AssCom Dourado
Mateusinho se destacou na Série B pelo Cuiabá por AssCom Dourado
Mateusinho se destacou na Série B pelo Cuiabá por AssCom Dourado
1 de 3
Mateusinho se destacou na Série B pelo Cuiabá por AssCom Dourado

Já Mateus Silva atuou em 42 jogos na temporada passada, sendo 40 como titular da equipe. Os jogos foram realizados no Campeonato Mato-Grossense, Copa do Brasil e Série B, competição onde se destacou com quatro gols e cinco assistências. Natural de Magé, no Rio de Janeiro, essa será a quarta vez que o atleta vai defender uma equipe do nordeste.

Antes, defendeu as cores do Sampaio Corrêa, do Tuntum e do Moto Club, todos do Maranhão. Os holofotes se voltaram ao jogador em 2022, quando se destacou pelo Sampaio na Série B daquele ano, com um gol e quatro assistências. O desempenho levou o lateral até o Cuiabá no ano seguinte. A oportunidade de voltar a disputar uma Série A foi destacada pelo jogador, que ressaltou a grandeza do clube.

LEIA MAIS

Ex-artilheiro do Vitória negocia retorno ao futebol brasileiro

Ex-capitão do Vitória é anunciado por clube dos Estados Unidos após recusar propostas do Leão

Jacuipense x Vitória: onde assistir e prováveis escalações

Vitória negocia com o Vasco para repatriar atacante revelado no clube

Zagueiro revelado pelo Vitória fecha com rival da Série A após mais de uma década na Europa

"Só de estar vestindo a camisa do Vitória é um peso. Clube gigantesco. Para mim é uma honra. Busco representar da melhor forma possível. Aproveitar a oportunidade em um clube como o Vitória. É uma oportunidade de ouro para mostrar o futebol, fazer grandes jogos, partidas. E fazer o Vitória crescer. Estou muito motivado", garantiu o jogador.

A primeira partida de ambos, no entanto, ainda não tem uma data definida. "Ainda não sabemos quando vamos estrear. Estamos ansiosos para defender a camisa do Vitória. Mas estamos trabalhando para alcançar a forma física o mais rápido possível. A gente está trabalhando há dez dias", respondeu Mateus.

"A preparação é diária. Eu tive um mês de férias, e agora estamos indo para a segunda semana de trabalho. Ninguém ainda está 100%. O jogador profissional precisa de mais tempo. Mas estamos treinando. O planejamento ainda não foi passado, só os treinos. É o que estamos fazendo. Até o dia da estreia vamos estar 100%", completou Caíque.

