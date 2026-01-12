LEMBRA DELE?

Zagueiro revelado pelo Vitória fecha com rival da Série A após mais de uma década na Europa

Gabriel Paulista retorna ao Brasil para jogar no Corinthians após 12 anos no futebol europeu

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:25

Gabriel Paulista pelo Vitória Crédito: Felipe Oliveira

O Corinthians anunciou, na noite do último domingo (11), a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, revelado pelo Vitória e com longa trajetória no futebol europeu. Aos 34 anos, o defensor chega ao Parque São Jorge como o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026, após a revogação do transfer ban que impedia o Timão de registrar novos atletas.

Gabriel rescindiu contrato com o Besiktas, da Turquia, na primeira semana de janeiro e abriu mão de um valor milionário para viabilizar o retorno ao Brasil e a realização do sonho de atuar pelo clube do coração. O acordo com o Corinthians é válido por duas temporadas, até o fim de 2027, e foi fechado sem custos de transferência. O Timão ficará com 90% dos direitos econômicos do jogador.

Revelado pelo Vitória, Gabriel Paulista chegou ao clube ainda jovem, depois de passar pelas categorias de base do Taboão da Serra, e vestiu a camisa rubro-negra entre 2010 e 2013. Pelo Leão da Barra, foi campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano em 2010, além de conquistar novamente o estadual em 2013.

Também integrou o elenco que garantiu o acesso à Série A em 2012 e participou da histórica campanha de 2013, quando o Vitória terminou o Brasileirão na quinta colocação. Ao todo, foram 141 partidas e sete gols pelo clube baiano.

O desempenho no Barradão abriu as portas do futebol europeu. Em 2013, Gabriel foi negociado com o Villarreal, da Espanha, onde disputou 50 jogos. Depois, se transferiu para o Arsenal, da Inglaterra, atuando por três temporadas e somando 64 partidas pelos Gunners. Na sequência, retornou à Espanha para defender o Valencia, clube em que viveu seu período mais longevo no Velho Continente, com 220 jogos, oito gols e cinco assistências ao longo de sete temporadas.