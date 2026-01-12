Zagueiro revelado pelo Vitória fecha com rival da Série A após mais de uma década na Europa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:25
O Corinthians anunciou, na noite do último domingo (11), a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, revelado pelo Vitória e com longa trajetória no futebol europeu. Aos 34 anos, o defensor chega ao Parque São Jorge como o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026, após a revogação do transfer ban que impedia o Timão de registrar novos atletas.
Gabriel rescindiu contrato com o Besiktas, da Turquia, na primeira semana de janeiro e abriu mão de um valor milionário para viabilizar o retorno ao Brasil e a realização do sonho de atuar pelo clube do coração. O acordo com o Corinthians é válido por duas temporadas, até o fim de 2027, e foi fechado sem custos de transferência. O Timão ficará com 90% dos direitos econômicos do jogador.
Relembre a trajetória profissional de Gabrel Paulista
Revelado pelo Vitória, Gabriel Paulista chegou ao clube ainda jovem, depois de passar pelas categorias de base do Taboão da Serra, e vestiu a camisa rubro-negra entre 2010 e 2013. Pelo Leão da Barra, foi campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano em 2010, além de conquistar novamente o estadual em 2013.
Também integrou o elenco que garantiu o acesso à Série A em 2012 e participou da histórica campanha de 2013, quando o Vitória terminou o Brasileirão na quinta colocação. Ao todo, foram 141 partidas e sete gols pelo clube baiano.
O desempenho no Barradão abriu as portas do futebol europeu. Em 2013, Gabriel foi negociado com o Villarreal, da Espanha, onde disputou 50 jogos. Depois, se transferiu para o Arsenal, da Inglaterra, atuando por três temporadas e somando 64 partidas pelos Gunners. Na sequência, retornou à Espanha para defender o Valencia, clube em que viveu seu período mais longevo no Velho Continente, com 220 jogos, oito gols e cinco assistências ao longo de sete temporadas.
Em 2023, teve uma breve passagem pelo Atlético de Madrid, antes de se transferir para o Besiktas, da Turquia. No clube turco, disputou 45 partidas, marcou um gol e deu duas assistências, encerrando uma trajetória de mais de uma década no futebol europeu.