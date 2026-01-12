Acesse sua conta
Zagueiro revelado pelo Vitória fecha com rival da Série A após mais de uma década na Europa

Gabriel Paulista retorna ao Brasil para jogar no Corinthians após 12 anos no futebol europeu

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:25

Gabriel Paulista marcou 2 gols
Gabriel Paulista pelo Vitória Crédito: Felipe Oliveira

O Corinthians anunciou, na noite do último domingo (11), a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, revelado pelo Vitória e com longa trajetória no futebol europeu. Aos 34 anos, o defensor chega ao Parque São Jorge como o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026, após a revogação do transfer ban que impedia o Timão de registrar novos atletas.

Gabriel rescindiu contrato com o Besiktas, da Turquia, na primeira semana de janeiro e abriu mão de um valor milionário para viabilizar o retorno ao Brasil e a realização do sonho de atuar pelo clube do coração. O acordo com o Corinthians é válido por duas temporadas, até o fim de 2027, e foi fechado sem custos de transferência. O Timão ficará com 90% dos direitos econômicos do jogador.

Relembre a trajetória profissional de Gabrel Paulista

Gabriel Paulista com a camisa do Vitória por Divulgação
Gabriel Paulista pelo Vitória  por Felipe Oliveira
Pintura de Gabriel Paulista, formado no Vitória, representa a Fábrica de Talentos na Toca do Leão por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Paulista com a camisa do Villareal por Divulgação
Gabriel Paulista com a camisa do Arsenal por Divulgação
Gabriel Paulista com a camisa do Valência por Reprodução
Gabriel Paulista com a camisa do Atlético de Madrid por Divulgação/Atlético de Madrid
Gabriel Paulista com a camisa do Besikitas por Divulgação
1 de 8
Gabriel Paulista com a camisa do Vitória por Divulgação

Revelado pelo Vitória, Gabriel Paulista chegou ao clube ainda jovem, depois de passar pelas categorias de base do Taboão da Serra, e vestiu a camisa rubro-negra entre 2010 e 2013. Pelo Leão da Barra, foi campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano em 2010, além de conquistar novamente o estadual em 2013.

Também integrou o elenco que garantiu o acesso à Série A em 2012 e participou da histórica campanha de 2013, quando o Vitória terminou o Brasileirão na quinta colocação. Ao todo, foram 141 partidas e sete gols pelo clube baiano.

O desempenho no Barradão abriu as portas do futebol europeu. Em 2013, Gabriel foi negociado com o Villarreal, da Espanha, onde disputou 50 jogos. Depois, se transferiu para o Arsenal, da Inglaterra, atuando por três temporadas e somando 64 partidas pelos Gunners. Na sequência, retornou à Espanha para defender o Valencia, clube em que viveu seu período mais longevo no Velho Continente, com 220 jogos, oito gols e cinco assistências ao longo de sete temporadas.

Em 2023, teve uma breve passagem pelo Atlético de Madrid, antes de se transferir para o Besiktas, da Turquia. No clube turco, disputou 45 partidas, marcou um gol e deu duas assistências, encerrando uma trajetória de mais de uma década no futebol europeu.

