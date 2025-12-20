LEMBRA DELE?

Ex-Vitória com três acessos consecutivos para Série A negocia com clube recém-rebaixado

O lateral Zeca está em tratativas com o Ceará

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:00

Zeca foi o capitão do Vitória na campanha dos títulos da Série de 2023 e do Baianão de 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Segundo informações do ge, Ceará iniciou conversas para contratar o lateral-esquerdo Zeca, de 31 anos, jogador que teve passagem pelo Vitória e que vem de uma sequência rara no futebol brasileiro: três acessos consecutivos para Série A Campeonato Brasileiro. Livre no mercado após deixar o Coritiba, o atleta negocia com o clube cearense, que foi recentemente rebaixado para a Série B e busca reforços experientes para tentar o retorno imediato à elite.

Zeca é um nome de confiança do técnico Mozart, novo comandante do Ceará, com quem trabalhou no Coritiba. Na temporada de 2025, o lateral disputou 33 partidas pelo Coxa, todas pela Série B, contribuindo para a campanha de acesso à Série A, com 17 vitórias, oito empates e oito derrotas. Após o fim da Segundona, o jogador se despediu do clube paranaense e ficou disponível no mercado.

Relembre a passagem de Zeca pelo Vitória 1 de 10

Antes da passagem pelo Coritiba, Zeca já havia conquistado o título da Série B e o acesso em 2023 como capitão do Vitória. Pelo clube baiano, também levantou o troféu do Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, foram 65 jogos com a camisa do Leão da Barra, com dois gols e duas assistências, antes de deixar o clube em maio daquele ano.

Ainda em 2024, o lateral voltou a comemorar uma subida para a Série A, desta vez defendendo o Mirassol, somando assim o terceiro acesso consecutivo em sua carreira. Apesar da conquista, ele não permaneceu no clube paulista para a disputa da elite em 2025.

Contratações mais caras da história do Vitória 1 de 10