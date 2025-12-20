Ex-Vitória com três acessos consecutivos para Série A negocia com clube recém-rebaixado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:00
Segundo informações do ge, Ceará iniciou conversas para contratar o lateral-esquerdo Zeca, de 31 anos, jogador que teve passagem pelo Vitória e que vem de uma sequência rara no futebol brasileiro: três acessos consecutivos para Série A Campeonato Brasileiro. Livre no mercado após deixar o Coritiba, o atleta negocia com o clube cearense, que foi recentemente rebaixado para a Série B e busca reforços experientes para tentar o retorno imediato à elite.
Zeca é um nome de confiança do técnico Mozart, novo comandante do Ceará, com quem trabalhou no Coritiba. Na temporada de 2025, o lateral disputou 33 partidas pelo Coxa, todas pela Série B, contribuindo para a campanha de acesso à Série A, com 17 vitórias, oito empates e oito derrotas. Após o fim da Segundona, o jogador se despediu do clube paranaense e ficou disponível no mercado.
Antes da passagem pelo Coritiba, Zeca já havia conquistado o título da Série B e o acesso em 2023 como capitão do Vitória. Pelo clube baiano, também levantou o troféu do Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, foram 65 jogos com a camisa do Leão da Barra, com dois gols e duas assistências, antes de deixar o clube em maio daquele ano.
Ainda em 2024, o lateral voltou a comemorar uma subida para a Série A, desta vez defendendo o Mirassol, somando assim o terceiro acesso consecutivo em sua carreira. Apesar da conquista, ele não permaneceu no clube paulista para a disputa da elite em 2025.
Além de Vitória, Coritiba e Mirassol, Zeca também acumula passagens por Bahia, Santos e pelo Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Agora, o experiente lateral avalia a possibilidade de defender o Ceará na Série B, em mais um projeto que busca o retorno à primeira divisão.