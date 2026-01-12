Acesse sua conta
Jacuipense x Vitória: onde assistir e prováveis escalações

A equipes se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:00

Vitória x Jacuipense
Vitória x Jacuipense Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Jacuipense e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana , pela 2ª rodada do Campeonato Baiano 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Jacuipense x Vitória ao vivo

A partida entre Jacuipense e Vitória terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta) e pelo canal da TVE no YouTube.

Jacuipense

Vindo de derrota por 3x2 para o Porto na estreia, o Jacuipense busca recuperação no estadual. A equipe comandada por Rodrigo Ribeiro jogará fora de seus domínios, apesar de ter o mando de campo. Inicialmente marcado para Pituaçu, o duelo será disputado na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e não no Valfredão, em Riachão do Jacuípe.

Este será apenas o 12º confronto entre as equipes na história. Em 11 jogos disputados, o Vitória leva vantagem, com cinco vitórias, três empates e três derrotas. No último encontro, em janeiro de 2025, houve empate por 1 x1 no Barradão.

Vitória

Após empatar sem gols com o Atlético de Alagoinhas na estreia, o Vitória busca sua primeira vitória na temporada. O técnico Rodrigo Chagas seguirá utilizando uma equipe alternativa, formada por jogadores da base, atletas que retornaram de empréstimo e jogadores com pouca minutagem em 2025.

O treinador não poderá contar com o zagueiro Kauan, lesionado, e ainda avalia se manterá o esquema com três zagueiros. Jamerson pode ganhar chance entre os titulares, enquanto Zé Breno e Dudu Miraíma seguem como destaques da equipe.

Prováveis escalações de Jacuipense x Vitória

Jacuipense: Marcelo Pereira; Hugo Moura, Railon, Weverton e Ruan Nascimento; Gabriel Pereira,Thiago e Geovani; Thiaguinho, William e Jarles. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Vitória: Yuri Sena; Paulo Roberto, Edenilson, Diogo Silva e Felipe Vieira; Zé Breno e Dudu Miraíma; Luis Miguel, Pablo Baianinho e Felipe Cardoso; Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Jacuipense x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: 2ª rodada
  • Data: Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h15 (de Brasília)
  • Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana – BA
  • Onde assistir: TVE (TV aberta) e TVE (YouTube)

Vitória Baianão

