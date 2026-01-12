Acesse sua conta
Ex-capitão do Vitória é anunciado por clube dos Estados Unidos após recusar propostas do Leão

Halter se tornou titular absoluto do time na temporada passada, que terminou com a permanência do Vitória na Série A

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:49

Lucas Halter foi anunciado como novo reforço do Houston Dynamo
Lucas Halter foi anunciado como novo reforço do Houston Dynamo Crédito: Divulgação/MLS

Capitão do Vitória no Campeonato Brasileiro de 2025, o zagueiro Lucas Halter foi anunciado pelo Houston Dynamo, dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (12). Após um ano emprestado ao Leão, o atleta foi vendido pelo Botafogo por 1,5 milhões de dólares (R$ 8,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos. O Rubro-Negro receberá 10% do montante como taxa de vitrine.

A direção rubro-negra até tentou adquirir o jogador em definitivo com o clube carioca, mas o defensor não aceitou as propostas do Leão e decidiu pela mudança para a MLS. Ele assina contrato válido por cinco temporadas.

Lucas Halter, capitão do Vitória

Adaptar-se a um novo clube nunca é uma tarefa simples, ainda mais quando se chega sob desconfiança da torcida e com a missão de substituir uma das referências do elenco. Essa foi exatamente a situação vivida por Lucas Halter ao desembarcar no Vitória. Apesar do cenário desafiador, o zagueiro soube lidar com a pressão e conquistou rapidamente a titularidade.

Antes de chegar à Toca, por empréstimo do Botafogo, Halter atravessava um momento delicado no clube carioca. Ele havia cometido uma falha decisiva na final da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, em janeiro, o que acabou custando o título ao Fogão. O erro marcou sua passagem pelo clube e minou sua relação com a torcida alvinegra. Assim, ao ser anunciado pelo Vitória, em fevereiro, encontrou um ambiente desconfiado também por parte da torcida rubro-negra.

A princípio, a expectativa era de que Halter formasse dupla com Wagner Leonardo, referência técnica da zaga desde 2023. No entanto, apenas uma semana após sua chegada, Wagner foi vendido ao Grêmio, e Halter herdou, de imediato, a responsabilidade de ocupar o posto de titular absoluto. Apesar de todos os desafios, o defensor se adaptou rapidamente ao clube, à cidade e à torcida, assumindo um papel de liderança dentro de campo. Não à toa, tornou-se capitão da equipe.

Sua estreia com a camisa rubro-negra aconteceu no dia 16 de fevereiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Jequié, pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Halter se tornou titular absoluto do time na temporada passada, que terminou com a permanência do Vitória na Série A. Ele fez cinco gols em 48 jogos.

