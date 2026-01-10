Acesse sua conta
Renato Kayzer assiste estreia do Vitória no meio da torcida do Barradão

Artilheiro do Leão na última Série A acompanha jogo da arquibancada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 17:21

Renato Kayzer viu jogo da arquibancada
Renato Kayzer viu jogo da arquibancada Crédito: Reprodução

Com um time alternativo em campo, o Vitória iniciou sua caminhada no Campeonato Baiano de 2026 neste sábado (10), contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão. Mesmo fora da relação, um nome do elenco principal chamou atenção nas arquibancadas: o atacante Renato Kayzer, que acompanhou a partida no meio da torcida rubro-negra.

O centroavante foi flagrado vibrando com os torcedores durante o confronto, em imagens registradas pelo canal Canto Rubro-Negro. Dentro das quatro linhas, a equipe comandada por Rodrigo Chagas apostou em uma formação alternativa, com forte presença de jogadores formados no clube. Por enquanto, os times empatam sem gols.

Kayzer não foi relacionado justamente porque o clube optou por preservar os principais nomes neste início de estadual. O atacante faz parte do elenco principal que realiza uma pré-temporada específica, com foco na estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro.

O primeiro compromisso do Leão na Série A está marcado para o dia 28 deste mês, contra o Remo. Renato Kayzer, inclusive, antecipou o fim das férias e se reapresentou ao clube ainda em 2025, já projetando a temporada 2026. Na última edição do Brasileirão, ele terminou como artilheiro do Vitória, com nove gols marcados.

Vitória

