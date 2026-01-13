COMO CHEGA O LEÃO

Pela primeira vez fora de casa em 2026, Vitória enfrenta Jacuipense no Campeonato Baiano

Confronto contra o Leão do Sisal ocorre nesta terça-feira (13), a partir das 19h15

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 05:00

Vitória vai para segunda partida do ano com equipe alternativa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após empatar em casa sem gols contra o Atlético de Alagoinhas, o Vitória volta a campo pelo Campeonato Baiano nesta terça-feira (13) com o objetivo de conseguir vencer pela primeira vez na temporada. Pela primeira vez no ano fora de casa, o adversário da vez será o Jacuipense. Em jogo válido pela 2ª rodada do estadual, o Leão começa o confronto a partir das 19h15 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O segundo desafio rubro-negro no ano continuará com a equipe alternativa em campo. A mistura de jovens formados na base do Vitória com atletas que voltaram de empréstimo e outros jogadores com baixa minutagem na última temporada não foi o suficiente para sair do Barradão com os três pontos, mas o técnico Rodrigo Chagas revelou ter se surpreendido positivamente com o desempenho.

“Foi acima da expectativa pelo quantitativo de treinos que tivemos. Jogadores responderam bem. Foi até uma surpresa, jogadores mantendo até o fim do jogo. Atlético tem um mês e 20 dias e sentiu muito mais em termos físicos. Parabéns aos atletas pelo que entregaram, dinâmica, dedicação grande”, disse o treinador após a partida.

Para enfrentar o Jacuipense, no entanto, Rodrigo já sabe que não poderá contar com o zagueiro Kauan, que deixou o campo machucado aos 37 minutos do primeiro tempo e está vetado pelo departamento médico para a próxima partida do time. "Kauan tem muita qualidade técnica, performando bem. Estava fazendo grande partida, infelizmente machucou", lamentou o ex-lateral.

Sem o jovem destaque, Rodrigo ainda não sabe se manterá o esquema com três zagueiros ou se adotará uma nova postura para o confronto. Caso mantenha a formação, o comandante rubro-negro tem como opções Guilherme Inácio e Felipe Vieira, improvisado, para fazer trio com Edenilson e Diogo Antônio no estadual.

A oportunidade de iniciar a competição com um time alternativo permite que o Leão garanta minutagem para jogadores que podem compor o elenco principal. O lateral Jamerson, recentemente de volta aos gramados, se destacou nos poucos minutos em campo e pode ser uma novidade no time titular. Por outro lado, o atacante Kike Saverio ganhou mais uma chance e deixou o campo sem destaque. Formados na base do Vitória, Zé Breno e Eduardo Miraíma foram os grandes destaques do time no primeiro confronto do ano e a tendência é de que a dupla continue como titulares.

Este será apenas o 12º jogo disputado entre as duas equipes na história. Nos 11 confrontos já travados, a vantagem é rubro-negra. Foram cinco partidas ganhas pelo Leão da Barra, três empates e três derrotas do Vitória. O retrospecto conta com 10 jogos pelo estadual e um confronto válido pela Copa do Nordeste.

Na última vez que se encontraram, em janeiro de 2025, Rodrigo Chagas era o técnico que estava à frente do Leão do Sisal e conseguiu arrancar um empate dentro do Barradão. Flavinho, ex-Vitória, marcou para os visitantes, enquanto o Vitória empatou aquele confronto com gol de Fabri. O treinador, inclusive, falou sobre o conhecimento que tem sobre sua ex-equipe.