Pela primeira vez fora de casa em 2026, Vitória enfrenta Jacuipense no Campeonato Baiano

Confronto contra o Leão do Sisal ocorre nesta terça-feira (13), a partir das 19h15

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 05:00

Vitória vai para segunda partida do ano com equipe alternativa
Vitória vai para segunda partida do ano com equipe alternativa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após empatar em casa sem gols contra o Atlético de Alagoinhas, o Vitória volta a campo pelo Campeonato Baiano nesta terça-feira (13) com o objetivo de conseguir vencer pela primeira vez na temporada. Pela primeira vez no ano fora de casa, o adversário da vez será o Jacuipense. Em jogo válido pela 2ª rodada do estadual, o Leão começa o confronto a partir das 19h15 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O segundo desafio rubro-negro no ano continuará com a equipe alternativa em campo. A mistura de jovens formados na base do Vitória com atletas que voltaram de empréstimo e outros jogadores com baixa minutagem na última temporada não foi o suficiente para sair do Barradão com os três pontos, mas o técnico Rodrigo Chagas revelou ter se surpreendido positivamente com o desempenho.

Vitória e Atlético de Alagoinhas empataram sem gols

Vitória enfrentou Atlético de Alagoinhas em casa por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória enfrentou Atlético de Alagoinhas em casa por Victor Ferreira/EC Vitória

“Foi acima da expectativa pelo quantitativo de treinos que tivemos. Jogadores responderam bem. Foi até uma surpresa, jogadores mantendo até o fim do jogo. Atlético tem um mês e 20 dias e sentiu muito mais em termos físicos. Parabéns aos atletas pelo que entregaram, dinâmica, dedicação grande”, disse o treinador após a partida.

Para enfrentar o Jacuipense, no entanto, Rodrigo já sabe que não poderá contar com o zagueiro Kauan, que deixou o campo machucado aos 37 minutos do primeiro tempo e está vetado pelo departamento médico para a próxima partida do time. "Kauan tem muita qualidade técnica, performando bem. Estava fazendo grande partida, infelizmente machucou", lamentou o ex-lateral.

Sem o jovem destaque, Rodrigo ainda não sabe se manterá o esquema com três zagueiros ou se adotará uma nova postura para o confronto. Caso mantenha a formação, o comandante rubro-negro tem como opções Guilherme Inácio e Felipe Vieira, improvisado, para fazer trio com Edenilson e Diogo Antônio no estadual.

A oportunidade de iniciar a competição com um time alternativo permite que o Leão garanta minutagem para jogadores que podem compor o elenco principal. O lateral Jamerson, recentemente de volta aos gramados, se destacou nos poucos minutos em campo e pode ser uma novidade no time titular. Por outro lado, o atacante Kike Saverio ganhou mais uma chance e deixou o campo sem destaque. Formados na base do Vitória, Zé Breno e Eduardo Miraíma foram os grandes destaques do time no primeiro confronto do ano e a tendência é de que a dupla continue como titulares.

Este será apenas o 12º jogo disputado entre as duas equipes na história. Nos 11 confrontos já travados, a vantagem é rubro-negra. Foram cinco partidas ganhas pelo Leão da Barra, três empates e três derrotas do Vitória. O retrospecto conta com 10 jogos pelo estadual e um confronto válido pela Copa do Nordeste.

Na última vez que se encontraram, em janeiro de 2025, Rodrigo Chagas era o técnico que estava à frente do Leão do Sisal e conseguiu arrancar um empate dentro do Barradão. Flavinho, ex-Vitória, marcou para os visitantes, enquanto o Vitória empatou aquele confronto com gol de Fabri. O treinador, inclusive, falou sobre o conhecimento que tem sobre sua ex-equipe.

“Foram três passagens, conheço todos os profissionais, pessoas maravilhosas, amigos, conheço treinador, grande profissional, buscando seu espaço. Assim como tenho ideia de como vão trabalhar, eles têm ideias. Vamos tentar surpreender. Estudar nosso adversário para colocar a melhor equipe na partida”, contou.

