Vitória x Atlético de Alagoinhas: veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Pedro Carreiro
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 12:00
Vitória e Atlético de Alagoinhas se enfrentam neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, pela jogo de abertura do Campeonato Baiano 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Vitória e Atlético de Alagoinhas terá transmissão ao vivo por TVE (TV aberta), TVE no YouTube e TV Vitória (YouTube).
O Vitória inicia o Campeonato Baiano com uma equipe alternativa, formada por jogadores da base, atletas com pouca minutagem em 2025 e jogadores que retornam de empréstimo, devido ao início mais cedo do Brasileirão neste ano. O técnico Rodrigo Chagas terá a missão de conduzir o clube ao 31º título estadual, após a última conquista em 2024.
Após os títulos de 2021 e 2022, o Atlético de Alagoinhas busca voltar a uma final do Baianão. O time é comandado por Agnaldo Liz e conta com nomes experientes como Miller, Van, Willian Kaefer, Ruan Teles, Patyêgo e o atacante Walter, de 36 anos, principal destaque da equipe.
Vitória: Yuri Sena; Paulo Roberto, Edenilson, Kauan e Jamerson; José Breno, Dudu Miraíma e Pablo; Luis Miguel, Felipe Cardoso e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas
Atlético de Alagoinhas: Patyêgo; Van, Dedé, Thawan e Gabriel Lima; Everson, Willian Kaefer, Miller e Esquerdinha; Ruan Teles e Walter. Técnico: Agnaldo Liz