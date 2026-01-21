1ª VITÓRIA NO ANO

Com titulares, Vitória goleia Juazeirense por 4x0 no Campeonato Baiano

Mateus Silva, Renato Kayzer (duas vezes) e Elivelton (contra) marcaram os gols para o Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:08

Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Um, dois, três, quatro. O Vitória usou a "cavalaria" e dominou a Juazeirense com uma goleada dentro do Barradão para vencer a primeira na temporada. Mateus Silva, Renato Kayzer (duas vezes) e Elivelton (contra) marcaram os gols para a equipe rubro-negra no 4x0 válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano.

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens, foi a vez dos titulares do Vitória enfim estrearem na temporada para ganhar ritmo de jogo. Renato Kayzer, Erick, Camutanga, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas e outros já foram escolhidos por Jair Ventura, que assume o comando técnico da equipe pela primeira vez em 2026, para iniciar o jogo.

Veja como foi Vitória x Juazeirense, pela 4ª rodada do Baianão 1 de 5

O primeiro tempo contou com um Vitória com o "freio de mão puxado". Mesmo em baixa rotação, os rubro-negros conseguiram marcar duas vezes e ainda viram o adversário ficar com um a menos. Na etapa final, os comandados de Jair Ventura aumentaram o ritmo e controlaram o confronto.

Com o resultado, o Leão conquista os seus primeiros três pontos no Baianão e chega aos seis na tabela de classificação. Sem muito tempo para comemorar, o Rubro-negro já precisa ajustar o foco para o clássico Ba-Vi no próximo domingo (25). Válido pela 5ª rodada do estadual, o confronto começa a partir das 16h no gramado do Barradão.

O JOGO

Quem estava com saudade de acompanhar os jogadores que conseguiram salvar o Leão do rebaixamento no ano passado viu os titulares rubro-negros ameaçarem abrir o placar logo nos minutos iniciais, com boas infiltrações dos alas na defesa adversária. Dentro deste momento com a posse da bola, o Vitória mostrou paciência para achar o momento certo de verticalizar os lances.

Apesar do gramado do Barradão não estar em bom estado e dos jogadores demonstrarem que ainda não estão 100% fisicamente, bastou apenas 10 minutos para que a torcida rubro-negra comemorasse pela primeira vez um gol em casa. Fora da área, Kayzer lançou para Mateus Silva, que venceu pelo alto e tocou para Aitor. O Espanhol ajeitou de peito e o lateral finalizou com o pé esquerdo para abrir o placar.

Em resposta ao gol, o Cancão de Fogo se lançou ao ataque e chegou muito perto de empatar a partida, mas o goleiro Gabriel Vasconcelos estava bem posicionado para fazer a defesa. Ex-jogador do Vitória, o zagueiro Victor Ramos teve o seu reencontro cortado precocemente aos 15 minutos, quando fez falta em Kayzer, recebeu o amarelo e deixou o campo lesionado.

O primeiro tempo ficou equilibrado entre as duas equipes, principalmente pela estratégia do Vitória de recuar as linhas para deixar o adversário jogar e aproveitar os contra-ataques. No entanto, apesar de estar melhor em campo, o Leão viu a Juazeirense usar da bola longa para explorar o espaço entre os zagueiros e incomodar a marcação rubro-negra.

Na faixa dos 40 minutos, Aitor cobrou falta na área e Kayzer foi empurrado pela marcação. O árbitro viu e marcou o pênalti, além de expulsar o atacante Adriano Pardal por reclamação. O centroavante rubro-negro foi para a cobrança e deslocou o goleiro Pedro Campanelli para ampliar a vantagem do Leão.

Com a vantagem numérica, Jair Ventura voltou com uma modificação para o segundo tempo. Edu deu lugar para a entrada de Matheuzinho. Essa mudança gerou uma variação nas dinâmicas de ataque e defesa da equipe. Com a bola, Caíque descia para ajudar na saída de bola. Sem ela, os rubro-negros defendiam com uma linha de quatro defensores.

Constantemente atacando a profundidade, o Vitória chegou ao terceiro gol acionando novamente os seus alas. Aos 12 minutos, Ramon aproveitou lançamento e partiu para a linha de fundo. O lateral esquerdo cruzou rasteiro para o meio da área e o Leão contou com o azar de Elivelton, que chegou desviando contra o próprio gol.

Quatro minutos depois, o Vitória aumentou a pressão e Kayzer dentro da área parou no goleiro da Juazeirense. No rebote, os rubro-negros se recuperaram e acionaram Aitor na esquerda. O camisa 17 ajeitou a bola e lançou na cabeça de Kayzer, que agora cabeceou com força para concretizar a goleada.

FICHA TÉCNICA

Vitória 4 x 0 Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu (Matheuzinho), Camutanga, Riccieli e Ramon; Baralhas (Dudu) e Caíque Gonçalves (Ronald); Erick (Fabri), Aitor Cantalapiedra (Kike Saverio) e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Juazeirense: Pedro Campanelli; Vitinho, Zé Romário, Victor Ramos (Eduardo) e Daniel Nazaré; Bino, Elivelton e Douglas Nathan (Mandacaru); Anderson Pato (Bravo), Juninho Tardelli (Marlon) e Adriano Pardal. Técnico: Zé Carijé

Estádio: Barradão, em Salvador;

Gols: Mateus Silva, aos 10, e Renato Kayzer, aos 42 minutos do primeiro tempo; Elivelton, aos 12, Renato Kayzer, aos 16 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Victor Ramos, Douglas Nathan, Juninho Tardelli (Juazeirense);

Cartão vermelho: Adriano Pardal (Juazeirense);

Público pagante: 7.929 pessoas;

Renda: R$ 169.125,00;