PASSAGEM RELÂMPAGO

Caso de doping foi o real motivo da saída de Romarinho do Vitória; entenda

Atleta disputou apenas 5 partidas pelo Leão da Barra

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:14

Romarinho disputou apenas 121 minutos com a camisa do Leão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Veio à tona que o verdadeiro motivo da saída de Romarinho do Vitória foi uma punição por doping. A informação, revelada pelo jornalista Marcelo Braga, explica por que o atacante deixou o clube após apenas cinco partidas, apesar de o afastamento ter sido tratado oficialmente, à época, como “assuntos de interesse pessoal do atleta”.

Romarinho estava suspenso desde outubro de 2025 em razão do uso de um medicamento para fertilidade, utilizado com liberação médica para ter o segundo filho. A punição foi aplicada ainda em 2023, quando o jogador atuava pelo Neom, da Arábia Saudita, país onde também defendeu o Al-Ittihad.

Inicialmente, a sanção tinha validade apenas local, o que permitiu que o atacante seguisse a carreira fora da Arábia Saudita. Por isso, Romarinho atuou pelo Al-Rayyan, do Catar, antes de acertar com o Vitória. A passagem por Salvador, no entanto, foi interrompida quando a punição passou a ter efeito global, impedindo o atleta de continuar atuando.

Com a confirmação da sentença, Vitória e Romarinho chegaram a um acordo para a rescisão contratual, oficializada no dia 20 de outubro. O clube optou por não detalhar o motivo do afastamento, em alinhamento com a assessoria do jogador, para evitar maior exposição. Procurado pela reportagem do CORREIO, o Vitória afirmou que não irá se pronunciar oficialmente sobre o caso.

Contratado no dia 18 de julho, a pedido do então técnico Fábio Carille, Romarinho disputou apenas cinco partidas pelo Vitória, sendo uma como titular, somando 121 minutos em campo, sem gols ou assistências.