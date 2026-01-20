Volante revelado pelo Vitória encaminha acerta com rival do Leão na Série A

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 20:09
Revelado pelo Vitória, o volante Zé Welison tem acerto encaminhado com o Remo para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador rescindiu contrato com o Fortaleza — com quem tinha vínculo até o fim de 2026 — e assinou com o clube paraense por um ano, segundo informações do Diário do Nordeste.
A mudança fará com que Zé Welison reencontre rapidamente o clube que o formou. Vitória e Remo se enfrentam na 1ª rodada do Brasileirão, no próximo dia 28, às 19h, no Barradão, em Salvador.
Relembre a trajétoria de Zé Welison
Contratado pelo Fortaleza em 2022, o volante teve bom histórico no clube cearense, mas perdeu espaço ao longo de 2025. Além da pouca utilização, o atleta também se envolveu em polêmicas e chegou a ter negociações avançadas para retornar ao Vitória. No entanto, acabou completando o ciclo de sete partidas pelo Tricolor de Aço na Série A, o que inviabilizou o acerto naquele momento.
Durante a temporada, Zé Welison chegou a ser afastado do elenco na reta final do trabalho de Renato Paiva. Com a chegada de Martín Palermo, foi reintegrado, mas não voltou a ser aproveitado. Sua última partida aconteceu em 19 de agosto de 2025, contra o Vélez Sarsfield, em Avellaneda, pela Copa Libertadores. No ano, somou 25 jogos, com um gol e duas assistências.
Ao todo, Zé Welison defendeu o Fortaleza por três temporadas, período em que conquistou o pentacampeonato Cearense, uma Copa do Nordeste e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, além de participar de campanhas de G4 no Brasileirão. Foram 171 partidas disputadas, com nove gols e seis assistências.
Formado nas categorias de base do Vitória, o volante estreou profissionalmente em 2014. Alternando entre a lateral-direita e a volância, permaneceu no clube até abril de 2018, sem conseguir se firmar como titular absoluto. Pelo Rubro-Negro baiano, disputou 113 jogos, marcou seis gols e fez parte do elenco bicampeão estadual em 2016 e 2017.
Em 2018, Zé Welison foi emprestado ao Atlético Mineiro e, posteriormente, adquirido em definitivo pelo clube sem custos. Pelo Galo, atuou entre 2018 e 2020, somando 66 partidas. Depois, acumulou empréstimos para Botafogo e Sport, antes de chegar ao Fortaleza, onde viveu o período mais longevo da carreira até o acerto com o Remo.