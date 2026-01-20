LEMBRA DELE?

Volante revelado pelo Vitória encaminha acerta com rival do Leão na Série A

Zé Welison rescindiu com o Fortaleza e deve assinar com o Remo

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 20:09

Zé Welison pelo Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Vitória

Revelado pelo Vitória, o volante Zé Welison tem acerto encaminhado com o Remo para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador rescindiu contrato com o Fortaleza — com quem tinha vínculo até o fim de 2026 — e assinou com o clube paraense por um ano, segundo informações do Diário do Nordeste.

A mudança fará com que Zé Welison reencontre rapidamente o clube que o formou. Vitória e Remo se enfrentam na 1ª rodada do Brasileirão, no próximo dia 28, às 19h, no Barradão, em Salvador.

Relembre a trajétoria de Zé Welison 1 de 7

Contratado pelo Fortaleza em 2022, o volante teve bom histórico no clube cearense, mas perdeu espaço ao longo de 2025. Além da pouca utilização, o atleta também se envolveu em polêmicas e chegou a ter negociações avançadas para retornar ao Vitória. No entanto, acabou completando o ciclo de sete partidas pelo Tricolor de Aço na Série A, o que inviabilizou o acerto naquele momento.

Durante a temporada, Zé Welison chegou a ser afastado do elenco na reta final do trabalho de Renato Paiva. Com a chegada de Martín Palermo, foi reintegrado, mas não voltou a ser aproveitado. Sua última partida aconteceu em 19 de agosto de 2025, contra o Vélez Sarsfield, em Avellaneda, pela Copa Libertadores. No ano, somou 25 jogos, com um gol e duas assistências.

Ao todo, Zé Welison defendeu o Fortaleza por três temporadas, período em que conquistou o pentacampeonato Cearense, uma Copa do Nordeste e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, além de participar de campanhas de G4 no Brasileirão. Foram 171 partidas disputadas, com nove gols e seis assistências.

Formado nas categorias de base do Vitória, o volante estreou profissionalmente em 2014. Alternando entre a lateral-direita e a volância, permaneceu no clube até abril de 2018, sem conseguir se firmar como titular absoluto. Pelo Rubro-Negro baiano, disputou 113 jogos, marcou seis gols e fez parte do elenco bicampeão estadual em 2016 e 2017.