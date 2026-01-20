Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Volante revelado pelo Vitória encaminha acerta com rival do Leão na Série A

Zé Welison rescindiu com o Fortaleza e deve assinar com o Remo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 20:09

Zé Welison pelo Vitória
Zé Welison pelo Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Vitória

Revelado pelo Vitória, o volante Zé Welison tem acerto encaminhado com o Remo para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador rescindiu contrato com o Fortaleza — com quem tinha vínculo até o fim de 2026 — e assinou com o clube paraense por um ano, segundo informações do Diário do Nordeste.

A mudança fará com que Zé Welison reencontre rapidamente o clube que o formou. Vitória e Remo se enfrentam na 1ª rodada do Brasileirão, no próximo dia 28, às 19h, no Barradão, em Salvador.

Relembre a trajétoria de Zé Welison

Zé Welison pelo Vitória  por Mauro Akin Nassor/ Arquivo Correio
Zé Welison pelo Vitória por Felipe Oliveira/EC Vitória
Zé Welison pelo Vitória por Maurícia da Matta/EC Vitória
Zé Welison pelo Atlético-MG por Bruno Cantini/Atlético-MG
Zé Welison pelo Botafogo por Vítor Silva/Botafogo
Zé Welison em ação pelo Sport por Anderson Stevens/Sport
Zé Welison pelo Fortaleza  por Mateus Lotif/ Fortaleza EC
1 de 7
Zé Welison pelo Vitória  por Mauro Akin Nassor/ Arquivo Correio

Contratado pelo Fortaleza em 2022, o volante teve bom histórico no clube cearense, mas perdeu espaço ao longo de 2025. Além da pouca utilização, o atleta também se envolveu em polêmicas e chegou a ter negociações avançadas para retornar ao Vitória. No entanto, acabou completando o ciclo de sete partidas pelo Tricolor de Aço na Série A, o que inviabilizou o acerto naquele momento.

Durante a temporada, Zé Welison chegou a ser afastado do elenco na reta final do trabalho de Renato Paiva. Com a chegada de Martín Palermo, foi reintegrado, mas não voltou a ser aproveitado. Sua última partida aconteceu em 19 de agosto de 2025, contra o Vélez Sarsfield, em Avellaneda, pela Copa Libertadores. No ano, somou 25 jogos, com um gol e duas assistências.

Ao todo, Zé Welison defendeu o Fortaleza por três temporadas, período em que conquistou o pentacampeonato Cearense, uma Copa do Nordeste e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, além de participar de campanhas de G4 no Brasileirão. Foram 171 partidas disputadas, com nove gols e seis assistências.

LEIA MAIS 

Vitória x Juazeirense: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Novo reforço do Vitória, Nathan Mendes promete entrega total e projeta disputa na lateral-direita

Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro

Goleiro que foi rebaixado com o Vitória começa ano em alta no pernambucano

Entenda como Vitória e Porto se enfrentaram três vezes no mesmo fim de semana

Formado nas categorias de base do Vitória, o volante estreou profissionalmente em 2014. Alternando entre a lateral-direita e a volância, permaneceu no clube até abril de 2018, sem conseguir se firmar como titular absoluto. Pelo Rubro-Negro baiano, disputou 113 jogos, marcou seis gols e fez parte do elenco bicampeão estadual em 2016 e 2017.

Em 2018, Zé Welison foi emprestado ao Atlético Mineiro e, posteriormente, adquirido em definitivo pelo clube sem custos. Pelo Galo, atuou entre 2018 e 2020, somando 66 partidas. Depois, acumulou empréstimos para Botafogo e Sport, antes de chegar ao Fortaleza, onde viveu o período mais longevo da carreira até o acerto com o Remo.

Tags:

Vitória Fortaleza

Mais recentes

Imagem - 'Conquistar coisas grandes neste ano', projeta Ademir após goleada do Bahia

'Conquistar coisas grandes neste ano', projeta Ademir após goleada do Bahia
Imagem - Bahia estreia titulares no Baiano com goleada por 5x1 contra Barcelona de Ilhéus

Bahia estreia titulares no Baiano com goleada por 5x1 contra Barcelona de Ilhéus
Imagem - Veja falha bizarra de goleiro do Bahia em jogo contra o Barcelona de Ilhéus

Veja falha bizarra de goleiro do Bahia em jogo contra o Barcelona de Ilhéus

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
01

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - AO VIVO: Assista Bahia x Barcelona de Ilhéus pelo Campeonato Baiano
02

AO VIVO: Assista Bahia x Barcelona de Ilhéus pelo Campeonato Baiano

Imagem - Mulher atropelada é declarada morta pelo Samu, deixada na pista e reanimada depois por médico de concessionária
03

Mulher atropelada é declarada morta pelo Samu, deixada na pista e reanimada depois por médico de concessionária

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
04

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal