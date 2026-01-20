Vitória x Juazeirense: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:59
Vitória e Juazeirense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h15, no Barradão, em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Baiano 2026. Enquanto os títulos do Leão vão estrear na temporada para tentar coquistar a primeira vitória do time no ano, o Cancão vai entrar em campo para tentar emendar o segundo triunfo seguido. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Vitória e Juazeirense terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta e YouTube) e pela TV Vitória (YouTube).
O Vitória deve promover, enfim, a estreia do elenco principal na temporada. Após três empates consecutivos utilizando um time alternativo comandado por Rodrigo Chagas, o Rubro-Negro voltará a ser dirigido por Jair Ventura em busca de ganhar ritmo de jogo antes do início do Campeonato Brasileiro.
Atualmente na 6ª colocação, o Leão da Barra tem como objetivo subir na tabela do estadual. Para o confronto, o treinador terá poucos desfalques: o zagueiro Zé Marcos, suspenso, o centroavante Renzo López, lesionado, e o lateral Nathan Mendes, recém-anunciado e ainda não regularizado no BID da CBF.
A Juazeirense vive um momento de recuperação no Campeonato Baiano. Após estrear com um empate diante do Bahia de Feira e sofrer derrota para o Galícia, o Cancão de Fogo conquistou sua primeira vitória na rodada passada ao bater o Jequié por 1x0.
Com quatro pontos, a equipe comandada por Zé Carijé busca manter a boa sequência para permanecer na zona de classificação à próxima fase. O clube tenta se inspirar no triunfo por 2x0 sobre o Vitória, no Adauto Moraes pela Copa do Nordeste de 2024, última vez que venceu o Leão.
Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Riccieli e Ramon; Baralhas e Caíque Gonçalves (Ronald); Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Juazeirense: Pedro Campanelli; Rafael Mandacaru, Zé Romário, Victor Ramos e Daniel Nazaré; Bino, Ítalo, Elivelton e Anderson; Juninho Tardelli e Adriano Pardal. Técnico: Zé Carijé