Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro

O atacante viveu o melhor momento da sua carreira com a camisa rubro-negra

  • Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:08

Alerrandro comemora gol contra o Fortaleza, no Barradão
Alerrandro comemora gol contra o Fortaleza, no Barradão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O atacante Alerrandro, ex-artilheiro do Vitória, pode estar perto de retornar ao futebol brasileiro. Internacional e Fluminense negociam com o CSKA Moscou para contratar o centroavante, que foi um dos grandes destaques do Brasileirão de 2024.

O Colorado foi quem primeiro demonstrou interesse concreto em contar com o jogador, por meio de um empréstimo com opção de compra. No entanto, após não conseguir acertar com Hulk, o Fluminense também entrou na jogada para reforçar o seu setor ofensivo.

Contratado pelo CSKA em fevereiro do ano passado, após se destacar pelo Vitória, Alerrandro não conseguiu repetir na Rússia o mesmo rendimento que teve no futebol brasileiro. Em 26 partidas pela equipe de Moscou, marcou apenas dois gols.

Já com a camisa do Vitória, em 2024, o atacante viveu o melhor momento da carreira. Foram 52 jogos, 21 gols e sete assistências, além da artilharia do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, ao lado de Yuri Alberto.

O desempenho chamou a atenção do mercado internacional, e, após o fim do empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, o Leão da Barra tentou mantê-lo em definitivo, mas o jogador acabou negociado com o CSKA.

Datas e horários dos jogos do Vitória nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão por Reprodução
2ª rodada: Quarta-feira (04/2), às 21h30 - Palmeiras x Vitória, na Arena Barueri, em São Paulo  por Reprodução
3ª rodada: Terça-feira (10/2), às 21h30 - Vitória x Flamengo, no Barradão por Reprodução
4ª rodada: A definir - Botafogo x Vitória, no Nilston Santos, no Rio de Janeiro por Reprodução
5ª rodada: Quarta-feira (11/3), às 20h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
6ª rodada: Sábado (14/3), às 18h30 - Vitória x Atlético-MG, no Barradão por Reprodução
7ª rodada: Quinta-feira (18/3), às 19h - Grêmio x Vitória, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre por Reprodução
8ª rodada: Domingo (22/3), 18h30 - Vitória x Mirassol, no Barradão por Reprodução
1 de 8
1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão por Reprodução

