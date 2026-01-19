Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:08
O atacante Alerrandro, ex-artilheiro do Vitória, pode estar perto de retornar ao futebol brasileiro. Internacional e Fluminense negociam com o CSKA Moscou para contratar o centroavante, que foi um dos grandes destaques do Brasileirão de 2024.
O Colorado foi quem primeiro demonstrou interesse concreto em contar com o jogador, por meio de um empréstimo com opção de compra. No entanto, após não conseguir acertar com Hulk, o Fluminense também entrou na jogada para reforçar o seu setor ofensivo.
Relembre a passagem de Alerrandro pelo Vitória
Contratado pelo CSKA em fevereiro do ano passado, após se destacar pelo Vitória, Alerrandro não conseguiu repetir na Rússia o mesmo rendimento que teve no futebol brasileiro. Em 26 partidas pela equipe de Moscou, marcou apenas dois gols.
Já com a camisa do Vitória, em 2024, o atacante viveu o melhor momento da carreira. Foram 52 jogos, 21 gols e sete assistências, além da artilharia do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, ao lado de Yuri Alberto.
O desempenho chamou a atenção do mercado internacional, e, após o fim do empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, o Leão da Barra tentou mantê-lo em definitivo, mas o jogador acabou negociado com o CSKA.
