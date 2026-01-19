VAI VOLTAR?

Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro

O atacante viveu o melhor momento da sua carreira com a camisa rubro-negra

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:08

Alerrandro comemora gol contra o Fortaleza, no Barradão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O atacante Alerrandro, ex-artilheiro do Vitória, pode estar perto de retornar ao futebol brasileiro. Internacional e Fluminense negociam com o CSKA Moscou para contratar o centroavante, que foi um dos grandes destaques do Brasileirão de 2024.

O Colorado foi quem primeiro demonstrou interesse concreto em contar com o jogador, por meio de um empréstimo com opção de compra. No entanto, após não conseguir acertar com Hulk, o Fluminense também entrou na jogada para reforçar o seu setor ofensivo.

Relembre a passagem de Alerrandro pelo Vitória 1 de 15

Contratado pelo CSKA em fevereiro do ano passado, após se destacar pelo Vitória, Alerrandro não conseguiu repetir na Rússia o mesmo rendimento que teve no futebol brasileiro. Em 26 partidas pela equipe de Moscou, marcou apenas dois gols.

Já com a camisa do Vitória, em 2024, o atacante viveu o melhor momento da carreira. Foram 52 jogos, 21 gols e sete assistências, além da artilharia do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, ao lado de Yuri Alberto.

O desempenho chamou a atenção do mercado internacional, e, após o fim do empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, o Leão da Barra tentou mantê-lo em definitivo, mas o jogador acabou negociado com o CSKA.