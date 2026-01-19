BOAS ATUAÇÕES

Goleiro que foi rebaixado com o Vitória começa ano em alta no pernambucano

Natural de Aracaju, o goleiro chegou ao Leão em 2008, aos 16 anos

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:51

João Gabriel está se destacando no Campeonato Pernambucano Crédito: Maurícia da Matta / EC Vitória

Formado nas categorias de base do Vitória, o goleiro João Gabriel está se destacando no Campeonato Pernambucano com a camisa do Decisão Goiana. O jogador foi um dos principais jogadores nos confrontos contra Santa Cruz, Náutico e Jaguar, principalmente para evitar prejuízos maiores nos dois primeiros jogos.

Na estreia em 2026, o Decisão perdeu por 3x0 para o Santa Cruz, perdeu por 2x0 para o Náutico e venceu o Jaguar por 2x0. Nas três partidas, a boa exibição do jogador foi o elo em comum entre os confrontos. De acordo com o site de estatísticas Sofascore, o atleta foi responsável por 19 defesas no período, sendo nove realizadas dentro da área. A plataforma também coloca João Gabriel como aquele com a maior nota dentre os jogadores do Decisão nos três jogos.

Natural de Aracaju, o goleiro chegou ao Vitória em 2008, aos 16 anos. No clube, foi colega de Lee – que defendeu o clube na final da Copa do Brasil de 2010 – e de Gustavo – que na época era convocado para as seleções de base. Com 18 anos, João Gabriel estreou nos profissionais pelo Vitória. Foi pela Copa do Nordeste de 2010, num 2x0 sobre o Sergipe em Aracaju, sua cidade natal.

O Leão conquistou o título daquele Nordestão, que disputou quase todo com o time de juniores e com João no grupo. Em 2011, chegou a ficar no banco em em quatro partidas da Série B. Em 2012, fez 20 anos e terminou seu contrato como júnior. A decisão do jogador foi por sair.