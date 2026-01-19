Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Goleiro que foi rebaixado com o Vitória começa ano em alta no pernambucano

Natural de Aracaju, o goleiro chegou ao Leão em 2008, aos 16 anos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:51

João Gabriel está se destacando no Campeonato Pernambucano
João Gabriel está se destacando no Campeonato Pernambucano Crédito: Maurícia da Matta / EC Vitória

Formado nas categorias de base do Vitória, o goleiro João Gabriel está se destacando no Campeonato Pernambucano com a camisa do Decisão Goiana. O jogador foi um dos principais jogadores nos confrontos contra Santa Cruz, Náutico e Jaguar, principalmente para evitar prejuízos maiores nos dois primeiros jogos.

Na estreia em 2026, o Decisão perdeu por 3x0 para o Santa Cruz, perdeu por 2x0 para o Náutico e venceu o Jaguar por 2x0. Nas três partidas, a boa exibição do jogador foi o elo em comum entre os confrontos. De acordo com o site de estatísticas Sofascore, o atleta foi responsável por 19 defesas no período, sendo nove realizadas dentro da área. A plataforma também coloca João Gabriel como aquele com a maior nota dentre os jogadores do Decisão nos três jogos.

Datas e horários dos jogos do Vitória nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão por Reprodução
2ª rodada: Quarta-feira (04/2), às 21h30 - Palmeiras x Vitória, na Arena Barueri, em São Paulo  por Reprodução
3ª rodada: Terça-feira (10/2), às 21h30 - Vitória x Flamengo, no Barradão por Reprodução
4ª rodada: A definir - Botafogo x Vitória, no Nilston Santos, no Rio de Janeiro por Reprodução
5ª rodada: Quarta-feira (11/3), às 20h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
6ª rodada: Sábado (14/3), às 18h30 - Vitória x Atlético-MG, no Barradão por Reprodução
7ª rodada: Quinta-feira (18/3), às 19h - Grêmio x Vitória, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre por Reprodução
8ª rodada: Domingo (22/3), 18h30 - Vitória x Mirassol, no Barradão por Reprodução
1 de 8
1ª rodada: Quarta-feira (28), às 19h - Vitória x Remo, no Barradão por Reprodução

Natural de Aracaju, o goleiro chegou ao Vitória em 2008, aos 16 anos. No clube, foi colega de Lee – que defendeu o clube na final da Copa do Brasil de 2010 – e de Gustavo – que na época era convocado para as seleções de base. Com 18 anos, João Gabriel estreou nos profissionais pelo Vitória. Foi pela Copa do Nordeste de 2010, num 2x0 sobre o Sergipe em Aracaju, sua cidade natal.

O Leão conquistou o título daquele Nordestão, que disputou quase todo com o time de juniores e com João no grupo. Em 2011, chegou a ficar no banco em em quatro partidas da Série B. Em 2012, fez 20 anos e terminou seu contrato como júnior. A decisão do jogador foi por sair. 

LEIA MAIS

Entenda como Vitória e Porto se enfrentaram três vezes no mesmo fim de semana

Vitória pode ter estreia de titulares contra a Juazeirense; entenda

Vitória tem pela frente três jogos no Barradão para embalar na temporada

'A expulsão foi determinante', avalia Rodrigo Chagas sobre novo empate do Vitória

'Sabíamos que o jogo não ia ser fácil', diz Jamerson após terceiro empate do Vitória no ano

João Gabriel passou por Volta Redonda, Barueri, Goianésia, ABC, Paysandu, Luverdense e Cianorte antes de retornar ao Vitória para disputar a Série A de 2018. Durante a competição, ganhou espaço e foi o goleiro do Leão em cinco jogos, mas não conseguiu impedir o clube rubro-negro de terminar o ano fora da zona de rebaixamento. 

Mais recentes

Imagem - Zagueiro ex-Bahia fica livre no mercado após fracassar no futebol argentino

Zagueiro ex-Bahia fica livre no mercado após fracassar no futebol argentino
Imagem - Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro

Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro
Imagem - É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

MAIS LIDAS

Imagem - Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família
01

Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família

Imagem - Estação de metrô vai mudar de nome após inauguração da nova rodoviária
02

Estação de metrô vai mudar de nome após inauguração da nova rodoviária

Imagem - Criminosos invadem cemitério, disparam contra caixão e incendeiam corpo em enterro na Bahia
03

Criminosos invadem cemitério, disparam contra caixão e incendeiam corpo em enterro na Bahia

Imagem - Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima
04

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima