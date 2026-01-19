MELHOR DE 3?

Entenda como Vitória e Porto se enfrentaram três vezes no mesmo fim de semana

Do Campeonato Baiano ao Português, clubes com os mesmos nomes se enfrentaram, com dois empates e uma vitória fora de casa

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:24

Vitória x Porto - 3ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Os torcedores baianos, especialmente os do Leão da Barra e de Porto Seguro, sabem bem que Vitória e Porto se enfrentaram no último domingo (18) e empataram em 1x1, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. No entanto, esse não foi o único duelo entre clubes chamados Vitória e Porto registrado no fim de semana.

Ainda no Brasil, pela 2ª rodada do Campeonato Capixaba, Vitória-ES e Porto Vitória também ficaram no 1x 1. O resultado manteve as duas equipes com quatro pontos, ocupando a quarta e a terceira colocação, respectivamente, na tabela da competição estadual.