Entenda como Vitória e Porto se enfrentaram três vezes no mesmo fim de semana

Pedro Carreiro
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:24
Os torcedores baianos, especialmente os do Leão da Barra e de Porto Seguro, sabem bem que Vitória e Porto se enfrentaram no último domingo (18) e empataram em 1x1, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. No entanto, esse não foi o único duelo entre clubes chamados Vitória e Porto registrado no fim de semana.
Ainda no Brasil, pela 2ª rodada do Campeonato Capixaba, Vitória-ES e Porto Vitória também ficaram no 1x 1. O resultado manteve as duas equipes com quatro pontos, ocupando a quarta e a terceira colocação, respectivamente, na tabela da competição estadual.
Já fora do país, em Portugal, o Vitória de Guimarães recebeu o Porto e acabou derrotado por 1x0, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Português. Assim como aconteceu com o Vitória baiano, que teve Pablo expulso, o time de Guimarães também terminou a partida com um jogador a menos: o cabo-verdiano Telmo Araújo recebeu o cartão vermelho durante o confronto.