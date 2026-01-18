MENOS UM

Jogador do Vitória faz gol contra o Porto e é expulso por comemoração

Pablo inaugurou o placar na 3ª rodada do Campeonato Baiano, mas recebeu o segundo amarelo ainda no primeiro tempo

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 16:46

Pablo foi expulso após receber o segundo cartão amarelo Crédito: Reprodução

O Vitória vai para o segundo tempo do confronto contra o Porto, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano, com menos um jogador em campo. O meia Pablo, que marcou o primeiro gol do Leão na partida, foi expulso por comemorar o seu tento com os torcedores no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o atacante Kike Saverio recebeu lançamento da defesa rubro-negra e avançou em campo. O jogador viu Pablo entrar na área e achou o camisa 10, que bateu de primeira e inaugurou o placar na partida.

Na comemoração, o atleta do Vitória subiu o alambrado para comemorar com a torcida rubro-negra. Como já tinha amarelo, o meia recebeu a segunda advertência e foi expulso de campo. O time de Salvador foi para o intervalo vencendo por 1x0.



? Cartão vermelho (após receber segundo amarelo) para Pablo por comemorar gol no alambrado.#PORxVIT | 0️⃣ x 1️⃣ | #PegaLeão #Baianão2026 — EC Vitória (@ECVitoria) January 18, 2026