Jogador do Vitória faz gol contra o Porto e é expulso por comemoração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 16:46
O Vitória vai para o segundo tempo do confronto contra o Porto, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano, com menos um jogador em campo. O meia Pablo, que marcou o primeiro gol do Leão na partida, foi expulso por comemorar o seu tento com os torcedores no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.
Aos 37 minutos do primeiro tempo, o atacante Kike Saverio recebeu lançamento da defesa rubro-negra e avançou em campo. O jogador viu Pablo entrar na área e achou o camisa 10, que bateu de primeira e inaugurou o placar na partida.
Time principal do Vitória intensifica os treinos na Toca
Na comemoração, o atleta do Vitória subiu o alambrado para comemorar com a torcida rubro-negra. Como já tinha amarelo, o meia recebeu a segunda advertência e foi expulso de campo. O time de Salvador foi para o intervalo vencendo por 1x0.
Capitão do Vitória na partida, o volante Dudu Miraíma lamentou a expulsão do companheiro de equipe. "Acho que foi uma infelicidade do Pablo. A gente é atleta profissional, tem que ser esperto. Acho que ele já tinha um cartão amarelo, não precisava daquilo. Mas agora não tem o que fazer, é se superar e conquistar nosso primeiro resultado positivo na competição", deu o recado.