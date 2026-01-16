Acesse sua conta
Osvaldo tem contrato renovado com o Vitória e segue no clube em 2026

Atacante de 38 anos seguirá fazendo parte do elenco do Leão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:15

Osvaldo em Ação pelo Vitória
Osvaldo em Ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória anunciou na tarde desta sexta-feira (16) a renovação de contrato do atacante Osvaldo até o dia 15 de junho de 2026. O vínculo anterior do jogador havia se encerrado no último dia 31, mas o atleta manifestou interesse em seguir no clube mesmo aos 38 anos, o que resultou no novo acordo com o Rubro-Negro.

A renovação também já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o atacante está liberado para e pode, inclusive, já entrar em campo no duelo deste domingo (18), contra o Porto, às 16h, em Porto Seguro, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.

Osvaldo chegou ao Vitória no início de 2023 e rapidamente se tornou peça importante do elenco. Naquele ano, disputou 50 partidas, marcou oito gols e deu dez assistências, sendo um dos protagonistas na campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em 2024, manteve o protagonismo no início da temporada e ajudou o clube a conquistar o Campeonato Baiano. Também foi titular durante boa parte da disputa do Brasileirão, até ser diagnosticado, em setembro, com um tromboembolismo pulmonar, problema de saúde que o afastou do restante da competição. Na temporada, atuou em 39 jogos, com oito gols e uma assistência.

O retorno aos gramados aconteceu em 2025, quando passou a ter papel mais secundário no elenco rubro-negro. Ao longo do ano, Osvaldo entrou em campo 44 vezes, sendo titular em apenas 18 oportunidades, marcou um gol e distribuiu duas assistências.

Ao todo, o atacante soma 133 partidas com a camisa do Vitória, 17 gols, 13 assistências e dois títulos conquistados, números que o consolidam como um dos grandes nomes da história recente do clube.

